Минобороны: до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в 7-8 раз

В Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в 7-8 раз.

Как уточняется, руководители предприятий доложили главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей, повышению производительности труда.

«Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях.