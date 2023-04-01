Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных боеприпасов

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Выпуск обычных и высокоточных средств поражения для российской армии кратно увеличен, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных боеприпасов
  • РИА Новости

«За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно», — приводит слова Шойгу военное ведомство.

Он уточнил, что речь идёт как об обычных, так и о высокоточных боеприпасах.

Министр добавил, что это помогает выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее в Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.

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