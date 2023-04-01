Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных боеприпасов
- РИА Новости
«За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно», — приводит слова Шойгу военное ведомство.
Он уточнил, что речь идёт как об обычных, так и о высокоточных боеприпасах.
Министр добавил, что это помогает выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции.
Ранее в Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.