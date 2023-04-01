Шойгу: обеспечение ВС России средствами поражения находится на контроле в правительстве
- РИА Новости
«Обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны России»,— приводит Минобороны слова Шойгу.
По его словам, были определены объёмы поставок наиболее востребованных боеприпасов.
Меры по их наращиванию принимаются.
Ранее в Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.