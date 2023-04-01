Шойгу: обеспечение ВС России средствами поражения находится на контроле в правительстве

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Обеспечение группировок российских войск средствами поражения находится на постоянном контроле в правительстве страны и Министерстве обороны, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Шойгу: обеспечение ВС России средствами поражения находится на контроле в правительстве
  • РИА Новости

«Обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны России»,— приводит Минобороны слова Шойгу.

По его словам, были определены объёмы поставок наиболее востребованных боеприпасов.

Меры по их наращиванию принимаются.

Ранее в Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.

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