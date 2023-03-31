Мишустин распорядился создать ремонтный завод Минобороны России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны России.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости добиваться эффективности боеприпасов за счёт новых разработок.

Политик указал на высокий рост расходов боеприпасов на фоне проведения специальной военной операции.

Он подчеркнул, что в таких условиях задачей военной промышленности является бесперебойное обеспечение Вооружённых сил России.