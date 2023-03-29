Медведев призвал добиваться эффективности боеприпасов за счёт новых разработок

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости добиваться эффективности боеприпасов за счёт новых разработок.

Медведев сообщил, что в ходе рабочей поездки посетил Казанский пороховой завод.

Политик указал на высокий рост расходов боеприпасов на фоне проведения специальной военной операции.

Медведев подчеркнул, что в таких условиях задачей военной промышленности является обеспечение Вооружённых сил России без сбоев.

«При этом надо не просто наращивать объёмы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счёт применения и более современных технологий, и новых разработок», — констатировал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.