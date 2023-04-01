В районе населённых пунктов ДНР: ВКС России за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8

Истребительная авиация ВКС РФ за сутки сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также украинский вертолёт Ми-8. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки также перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч». Наряду с этим сбито пять украинских беспилотников.

Российские лётчики в ходе специальной военной операции сбили украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8, заявили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также в районе населённого пункта Нововасилевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8», — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч». Также было уничтожено пять украинских беспилотников.

В свою очередь, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 92 районах. Кроме того, в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

Ситуация на направлениях СВО

Как заявил Конашенков, на Купянском направлении огнём артиллерии группировки войск «Западная» поражены живая сила и техника противника, располагавшиеся на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и одну гаубицу Д-30.

Минобороны РФ о ходе специальной военной операции на Украине

На Краснолиманском направлении ударами авиации, тяжёлых огнемётных систем и артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ, располагавшиеся на территории Донецкой и Луганской народных республик. За сутки уничтожены до 100 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате действий подразделений группировки войск «Южная», ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии потери противника за сутки составили до 110 военнослужащих ВСУ и наёмников, один бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ, располагавшиеся в ДНР и Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.

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На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 40 украинских военных, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация», а также одна буксируемая пушка «Гиацинт-Б».

Подробности работы российских военных в зоне СВО

В пресс-центре группировки «Центр» заявили, что на Краснолиманском направлении российскими военными были обнаружены и уничтожены разведывательные беспилотники ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы разведка вскрыла артиллерийские подразделения украинских националистов, которым позднее нанесли огневое поражение.

В свою очередь, в пресс-центре группировки «Восток» отметили, что на Южно-Донецком направлении противник трижды предпринимал попытки провести разведку боем передовых позиций российских военных.

Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили атаки, уничтожив до 20 боевиков. Кроме того, на Запорожском направлении вскрыта и уничтожена разведгруппа противника, в результате ликвидированы пять националистов.

В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматических звукометрических комплексов были обнаружены и уничтожены расчётами САУ «Мста» две гаубицы противника.

В пресс-центре группировки «Юг» рассказали, что на Донецком направлении штурмовые подразделения при поддержке танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А уничтожили два опорных пункта ВСУ. Противник потерял до 15 человек.

На Авдеевском направлении расчётами батареи гаубиц «Мста-Б» артиллерийской бригады ЮВО уничтожен взводный опорный пункт противника. Безвозвратные потери ВСУ составили десять человек. На этом же направлении в ходе контрбатарейной борьбы батареей гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожено артиллерийское орудие Д-20 ВСУ.