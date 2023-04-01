МО России: за сутки на Краснолиманском направлении уничтожено до 100 украинских военных

За прошедшие сутки российская армия уничтожила до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении поражены части украинской армии в районах населённых пунктов Терны и Червоная Диброва.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается об уничтожении двух бронированных машин, трёх автомобилей и одной гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения группировки Вооружённых сил России «Юг» ликвидировали до 15 военнослужащих украинской армии в районе Марьинки.