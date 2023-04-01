МО России: за сутки на Краснолиманском направлении уничтожено до 100 украинских военных

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За прошедшие сутки российская армия уничтожила до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.
МО России: за сутки на Краснолиманском направлении уничтожено до 100 украинских военных
  • РИА Новости

Отмечается, что на Краснолиманском направлении поражены части украинской армии в районах населённых пунктов Терны и Червоная Диброва.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 100  украинских военнослужащих», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается об уничтожении двух бронированных машин, трёх автомобилей и одной гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения группировки Вооружённых сил России «Юг» ликвидировали до 15 военнослужащих украинской армии в районе Марьинки.

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