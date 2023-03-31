В зоне СВО: в Минобороны РФ сообщили об уничтожении более 400 боевиков ВСУ и наёмников за сутки

На разных направлениях специальной военной операции за минувшие сутки суммарно уничтожены свыше 400 военнослужащих ВСУ и наёмников, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также было уничтожено семь гаубиц ВСУ разных моделей, 15 единиц бронированной техники и склад топлива украинских войск.

По данным Минобороны РФ, российские подразделения за сутки суммарно уничтожили более 400 военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников в зоне спецоперации.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери противника за сутки составили: до 260 украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30», — заявили в ведомстве.

Как сообщили в МО, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР). Противник потерял в этом районе до 35 человек, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.

В свою очередь, на Херсонском направлении за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск были поражены подразделения ВСУ — в результате уничтожены до 30 военных, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.

Также на russian.rt.com Средствами противовоздушной обороны: в МО РФ заявили о перехвате украинской оперативно-тактической ракеты «Гром-2»

На Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации и артиллерии, а также активными действиями подразделений группировки «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). За сутки в этом секторе уничтожены до 85 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

Российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 74 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, а также живую силу и технику в 76 районах.

По данным Минобороны РФ, в Херсонской области был уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны.

Между тем средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили три украинских беспилотника.

Военкоры RT в зоне СВО

Корреспондент RT Мухаммад Кассаб подготовил материал о работе тяжёлой артиллерии в зоне СВО. В частности, журналисту о своей работе рассказали бойцы из экипажей тяжёлых огнемётных систем, которые наносят удары по опорным пунктам противника и прикрывают действия штурмовых групп.

«В системе стрельбы артиллерии и миномётов также участвовали мы, подавляя противника на опорном пункте и уничтожая его пулемётные точки и расчёты АГС, установленные на переднем крае обороны противника», — рассказал один из бойцов.

Члены экипажей РСЗО «Град» также рассказали о своей работе. По словам одного из бойцов, машина может выехать на одну позицию, отстреляться, сразу же поехать на другую. Как отметил военный, «Градам» зачастую проще добраться до нужной локации, чем гусеничной технике.

Работа Росгвардии в Запорожской области

Расчёт ударного беспилотника одного из спецподразделений Росгвардии уничтожил группу противника и артиллерийскую установку в Запорожской области, заявили в пресс-службе ведомства. Как говорится в сообщении, росгвардейцы обнаружили замаскированную укреплённую позицию артиллерии и передвижение бойцов ВСУ, выполняя оптико-электронную разведку местности вдоль линии боевого соприкосновения.

В результате российские военнослужащие точно сбросили на противника несколько боеприпасов с высоты 900 м, уничтожив живую силу противника и вражескую артиллерийскую установку.

В пресс-службе Росгвардии подчеркнули, что российским бойцам удалось не допустить обнаружения своего беспилотника, выполнить при этом боевую задачу и нанести существенный урон врагу в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.