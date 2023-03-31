RT опубликовал видео работы «Тюльпанов» в Донбассе

RT опубликовал видео работы артдивизиона большой мощности 240-мм миномётами 2С4 «Тюльпан».

Данная военная техника разносит укрепления националистов с особой жестокостью. Выстрелы «Тюльпанов» стоят на втором месте после термобарических боеприпасов среди того, чего украинские боевики опасаются больше всего.

Мина весом четверть тонны на расстоянии 19 км образует воронки 6 м в глубину и 20 м в ширину.

Ранее сообщалось, что артиллерия Вооружённых сил России в ночное время нанесла удар по стоянке техники украинских боевиков возле города Ольговка в Херсонской области.