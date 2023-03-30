Средствами противовоздушной обороны: в МО РФ заявили о перехвате украинской оперативно-тактической ракеты «Гром-2»

Украинская оперативно-тактическая ракета «Гром-2» перехвачена российскими системами противовоздушной обороны, заявили в Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, за сутки средства ПВО также сбили украинский вертолёт Ми-8 и два беспилотника ВСУ. Наряду с этим перехвачено три реактивных снаряда системы HIMARS.

Российские ПВО перехватили украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», заявили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Темировка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, в течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», — заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

До этого ракеты «Гром-2» упоминались в информационных сводках МО РФ 30 сентября прошлого года, когда в ведомстве рассказали об уничтожении цеха по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».

Кроме того, за минувшие сутки сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожено два украинских беспилотника.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.

Сводка Минобороны РФ о ходе специальной военной операции

По данным Минобороны РФ, в Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Кроме того, в Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны, а в Запорожской области поражено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны.

Обстановка на различных направлениях СВО

Как рассказал Конашенков в сводке о ходе СВО, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Западная» поражены живая сила и техника противника в Харьковской области и Луганской Народной Республике. В результате уничтожены до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и огнём тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ на территории Донецкой и Луганской народных республик. За сутки уничтожены до 130 украинских военных, две боевые бронированные машины, установка реактивной системы залпового огня «Град», а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении в результате действий подразделений группировки войск «Южная», ударов авиации и артиллерии противник потерял за сутки более 340 военнослужащих и наёмников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одну установку РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов ДНР и Запорожской области. За сутки на этих направлениях уничтожены свыше 25 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожены до 25 украинских военнослужащих, а также 11 автомобилей и три гаубицы Д-30.

Работа группировок войск «Центр» и «Юг»

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении в ходе разведки вскрыто местоположение трёх опорных пунктов украинских националистов. Противник поражён тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А «Солнцепёк» и понёс потери в личном составе и технике.

Кроме этого, расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» группировки «Центр» обнаружили и уничтожили беспилотники ВСУ.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что на Донецком направлении штурмовые группы мотострелкового соединения ЮВО во взаимодействии с подразделениями артиллерии пресекли попытку националистов приблизиться к позициям ВС РФ.

«Противник был остановлен плотным огнём. Понеся потери в личном составе до 20 человек и в бронетехнике, националисты отступили», — заявил он.

Кроме того, на Авдеевском направлении разведывательным подразделением 1-го армейского корпуса выявлены танк в укрытии и скопление военнослужащих ВСУ численностью до десяти человек.

Замаскированные боевая машина и личный состав были уничтожены в результате удара авиации ВКС России с применением управляемого боеприпаса.