«Противник понёс потери и вынужден был отойти»: российские военные сорвали попытку ВСУ провести разведку боем

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные сорвали попытку украинских войск провести разведку боем на участке обороны 1-й танковой армии. По данным Минобороны РФ, противник понёс потери и вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции, потеряв 15 человек убитыми и пятерых пленными.

Российские военные уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, ВС РФ также сорвали ротацию подразделений ВСУ Украины на передовых позициях в районе населённого пункта Молчаново. Наряду с этим артиллерия группировки уничтожила два миномётных расчёта противника.

Кроме того, глава пресс-центра группировки «Запад» рассказал, что на участке обороны 1-й танковой армии Киев предпринял попытку провести разведку боем силами 115-й отдельной бригады территориальной обороны.

«В результате контратаки наших войск противник понёс потери и вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции. В ходе боя уничтожено до 15 боевиков, пятеро взяты в плен», — цитирует Зыбинского РИА Новости.

Наряду с этим расчёты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили три беспилотника «Фурия» в районе населённых пунктов Наугольное и Великий Выселок.

Также сообщается, что российские военные уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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«Вчера в районе населённого пункта Антоновка уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, погибли пятеро военных ВСУ», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб региона.

Кроме того, по данным собеседника агентства, ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Никольское уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. ВСУ потеряли пятеро военных погибшими, ещё двое получили ранения различной степени тяжести.

Между тем украинская сторона в ночь на четверг выпустила 44 снаряда из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре пяти населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Обстрелы ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 14 случаях ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки. По направлению ДНР выпущено 69 снарядов.

Противник вёл обстрелы из артиллерии калибра 155 мм и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под огнём оказались Донецк, а также ряд других населённых пунктов республики, в том числе Макеевка, Ясиноватая и Докучаевск.

Ранен один мирный житель, повреждены пять домов и один объект гражданской инфраструктуры.

ВСУ пытаются ввести ВС РФ в заблуждение

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил со ссылкой на собственные источники, что украинские военные пытаются ввести ВС РФ в заблуждение, используя одинаковую маркировку.

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По его словам, через населённые пункты на оккупированной территории Донбасса показательно проходят одни и те же военные автомобили и бронетехника ВСУ.

«На автомобилях совпадают номерные знаки, а на буксируемых гаубицах есть идентичные характерные отличительные признаки, которые появились в ходе эксплуатации», — написал Марочко в Telegram.

По его словам, можно утверждать, что противник целенаправленно перегоняет эти колонны в данном районе, пытаясь ввести в заблуждение российские разведывательные органы.

Кроме того, Марочко рассказал о новой тактике украинских военных, при помощи которой противник также пытается провоцировать российских военных.

Как пояснил подполковник НМ ЛНР в отставке, военные ВСУ дают себя обнаружить, выдвигаясь в сторону позиций ВС РФ, а после открытия по ним огня сразу возвращаются на ранее занимаемые позиции в укрытия.

Он отметил, что огонь с украинской стороны ведётся с низкой интенсивностью и без поддержки артиллерии. Как полагает Марочко, подобная тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода боеприпасов российскими военными.