«Противник понёс потери и вынужден был отойти»: российские военные сорвали попытку ВСУ провести разведку боем
- Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС РФ на шоссе в районе границы с Украиной.
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Российские военные уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По его словам, ВС РФ также сорвали ротацию подразделений ВСУ Украины на передовых позициях в районе населённого пункта Молчаново. Наряду с этим артиллерия группировки уничтожила два миномётных расчёта противника.
Кроме того, глава пресс-центра группировки «Запад» рассказал, что на участке обороны 1-й танковой армии Киев предпринял попытку провести разведку боем силами 115-й отдельной бригады территориальной обороны.
«В результате контратаки наших войск противник понёс потери и вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции. В ходе боя уничтожено до 15 боевиков, пятеро взяты в плен», — цитирует Зыбинского РИА Новости.
Наряду с этим расчёты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили три беспилотника «Фурия» в районе населённых пунктов Наугольное и Великий Выселок.
Также сообщается, что российские военные уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области.Также на russian.rt.com «Идут ожесточённые бои»: что известно о ситуации под Артёмовском
«Вчера в районе населённого пункта Антоновка уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, погибли пятеро военных ВСУ», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб региона.
Кроме того, по данным собеседника агентства, ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Никольское уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. ВСУ потеряли пятеро военных погибшими, ещё двое получили ранения различной степени тяжести.
Между тем украинская сторона в ночь на четверг выпустила 44 снаряда из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре пяти населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Обстрелы ДНР
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 14 случаях ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки. По направлению ДНР выпущено 69 снарядов.
Противник вёл обстрелы из артиллерии калибра 155 мм и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под огнём оказались Донецк, а также ряд других населённых пунктов республики, в том числе Макеевка, Ясиноватая и Докучаевск.
Ранен один мирный житель, повреждены пять домов и один объект гражданской инфраструктуры.
ВСУ пытаются ввести ВС РФ в заблуждение
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил со ссылкой на собственные источники, что украинские военные пытаются ввести ВС РФ в заблуждение, используя одинаковую маркировку.
По его словам, через населённые пункты на оккупированной территории Донбасса показательно проходят одни и те же военные автомобили и бронетехника ВСУ.
«На автомобилях совпадают номерные знаки, а на буксируемых гаубицах есть идентичные характерные отличительные признаки, которые появились в ходе эксплуатации», — написал Марочко в Telegram.
По его словам, можно утверждать, что противник целенаправленно перегоняет эти колонны в данном районе, пытаясь ввести в заблуждение российские разведывательные органы.
Кроме того, Марочко рассказал о новой тактике украинских военных, при помощи которой противник также пытается провоцировать российских военных.
Как пояснил подполковник НМ ЛНР в отставке, военные ВСУ дают себя обнаружить, выдвигаясь в сторону позиций ВС РФ, а после открытия по ним огня сразу возвращаются на ранее занимаемые позиции в укрытия.
Он отметил, что огонь с украинской стороны ведётся с низкой интенсивностью и без поддержки артиллерии. Как полагает Марочко, подобная тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода боеприпасов российскими военными.