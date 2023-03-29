«В районе населённого пункта Семёновка»: российские войска уничтожили узел связи ВСУ в ДНР

Узел связи ВСУ и четыре пункта управления украинскими войсками уничтожены российскими войсками в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. При этом средствами ПВО и стрелковым оружием было сбито восемь украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, на Донецком направлении российскими военными были уничтожены до 310 украинских военнослужащих.

В Донецкой Народной Республике уничтожен узел связи украинских военных, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В районе населённого пункта Семёновка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи ВСУ. Кроме того, поражено четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Новоберислав Херсонской области», — сказал в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наряду с этим оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области, также перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ситуации на линии боесоприкосновения

Как добавил официальный представитель Минобороны РФ, на Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12. Также был поражён склад боеприпасов возле населённого пункта Старица Харьковской области.

На Краснолиманском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, тяжёлых огнемётных систем и огнём артиллерии группировки войск «Центр» подверглись уничтожению до 100 украинских бойцов, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений Южной группировки войск ликвидированы до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии группировки войск «Восток» уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М777 производства США.

«Для России главное, чтобы были выполнены её требования»

Достижение целей специальной военной операции политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что цели РФ... могут достигаться различными путями — политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны (а в случае с Украиной они невозможны), к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции», — сказал он.

По его словам, главным для российской стороны является выполнение её требований, обеспечение безопасности населения новых российских регионов и в целом страны.

«Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причём беспрецедентную консолидацию, вокруг президента, вокруг Верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит. И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе в том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты», — добавил Песков.

Официальный представитель Кремля также пожелал удачи российским бойцам, ведущим боевые действия в городе Артёмовске: «Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов».

Комментируя слова Владимира Зеленского, что в случае поражения ВСУ в Артёмовске украинский народ и мировое сообщество будут подталкивать власти Украины к компромиссу с Россией, Дмитрий Песков заметил, что «киевский режим сам расставляет свои приоритеты».