Песков назвал решение мэра Воркуты пойти служить в зону СВО достойным уважения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить в зону СВО достойным уважения.

«Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идёт воевать, — это люди, которые заслуживают восхищения и уважения», — сказал Песков.

Вместе с этим он выразил мнение, что тенденция ухода градоначальников в зону спецоперации не приведёт к тому, что пострадают города. По его словам, государственные служащие активно работают над развитием городов и страны в целом, а также над минимизацией вводимых против России санкций.

Ранее глава Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что пойдёт служить по контракту в зону СВО. По его словам, вместе с ним из города служить пойдут ещё пять его коллег.