Глава Воркуты Ярослав Шапошников отправится служить по контракту в зону спецоперации

Глава Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что пойдёт служить по контракту в зону СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции... Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег», — сказал Шапошников.

Отмечается, что глава Коми Владимир Уйба поддержал его решение.

В середине февраля председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы Владивостока IV созыва Михаил Веселов сообщил о гибели экс-депутата думы Владивостока Дмитрия Ямщикова в зоне спецоперации на Украине.