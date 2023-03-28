Глава Воркуты Ярослав Шапошников отправится служить по контракту в зону спецоперации

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Глава Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что пойдёт служить по контракту в зону СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Глава Воркуты Ярослав Шапошников отправится служить по контракту в зону спецоперации
  • РИА Новости

«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции... Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег», — сказал Шапошников.

Отмечается, что глава Коми Владимир Уйба поддержал его решение.

В середине февраля председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы Владивостока IV созыва Михаил Веселов сообщил о гибели экс-депутата думы Владивостока Дмитрия Ямщикова в зоне спецоперации на Украине.

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