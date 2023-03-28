Глава Воркуты Ярослав Шапошников отправится служить по контракту в зону спецоперации
- РИА Новости
«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции... Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег», — сказал Шапошников.
Отмечается, что глава Коми Владимир Уйба поддержал его решение.
В середине февраля председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы Владивостока IV созыва Михаил Веселов сообщил о гибели экс-депутата думы Владивостока Дмитрия Ямщикова в зоне спецоперации на Украине.