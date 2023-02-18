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РИА Новости: экс-депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне спецоперации

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Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы Владивостока IV созыва Михаил Веселов сообщил о гибели экс-депутата думы Владивостока Дмитрия Ямщикова в зоне спецоперации на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера сообщили печальную весть о гибели Дмитрия Ямщикова в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Ямщиков являлся депутатом думы Владивостока IV созыва с 2012 по 2017 год. Также он курировал работу молодёжной палаты при гордуме.

Ранее сына вице-губернатора ЕАО Андрея Ковтуна посмертно наградили звездой Героя России за подвиг в СВО.

В начале января президент России Владимир Путин установил дополнительные соцгарантии для служащих Росгвардии в зоне СВО.

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