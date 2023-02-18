РИА Новости: экс-депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне спецоперации
Об этом сообщает РИА Новости.
«Вчера сообщили печальную весть о гибели Дмитрия Ямщикова в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Ямщиков являлся депутатом думы Владивостока IV созыва с 2012 по 2017 год. Также он курировал работу молодёжной палаты при гордуме.
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