Алаудинов: контрнаступление ВСУ будет последним «заходом» для Украины как государства

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьёв Live» выразил мнение, что возможное контрнаступление украинской армии станет последним «заходом» для Украины как государства.

«Это будет последний заход для Украины. Потому что больше живой силы у этого государства уже нет», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

Также он заявил, что западную технику на передовой пока не встречал.

По его словам, зафиксировано, что такая техника находится в западных областях Украины.

Алаудинов добавил, что украинские войска сталкиваются с большими проблемами с доставкой и обслуживанием данной техники.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Также он отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.