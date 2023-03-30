ВС России уничтожили три ДРГ на Купянском направлении и сорвали ротацию украинских войск

ВС России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию подразделений противника на передовых позициях на Купянском направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Как передаёт сообщение РИА Новости, на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три украинские ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й и 105-й бригад территориальной обороны.

Кроме того, российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённого пункта Молчаново.

27 марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области.