ВСУ стягивают артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка выявлено прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства калибра 155 мм Krab», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российские военные уничтожили польскую САУ Krab вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР.

Марочко сообщал, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.