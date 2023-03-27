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Марочко: ВСУ на Купянском направлении получили польские артиллерийские установки Krab

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ВСУ стягивают артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области.
Марочко: ВСУ на Купянском направлении получили польские артиллерийские установки Krab
  • globallookpress.com
  • © Markus Rauchenberger/Us Army

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка выявлено прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства калибра 155 мм Krab», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российские военные уничтожили польскую САУ Krab вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР.

Марочко сообщал, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.

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