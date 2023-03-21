Марочко: украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление
Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, ссылаясь на источники.
«В районе населённого пункта Песчаное выявлено прибытие шести орудий гаубиц Д-20 с боекомплектом. По внешним признакам артиллерийские орудия калибра 152 мм прошли капитальный ремонт или сняты с консервации», — сказал Марочко.
Вместе с этим он добавил, что гаубицы «имеют свежие следы покраски, а также новые колесные шасси».
Ранее Марочко сообщал, что украинские террористы начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.