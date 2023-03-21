Марочко: украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики на Купянском направлении начали использовать советские гаубицы.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, ссылаясь на источники.

«В районе населённого пункта Песчаное выявлено прибытие шести орудий гаубиц Д-20 с боекомплектом. По внешним признакам артиллерийские орудия калибра 152 мм прошли капитальный ремонт или сняты с консервации», — сказал Марочко.

Вместе с этим он добавил, что гаубицы «имеют свежие следы покраски, а также новые колесные шасси».

Ранее Марочко сообщал, что украинские террористы начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.