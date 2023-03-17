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Марочко: ВСУ на Купянском направлении применяют бесшумные миномёты

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.

По его словам, на данном участке фронта ВСУ увеличили использование боевых систем западного производства.

«В частности, отмечается, что на уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь из бесшумных миномётов», — цитирует Марочко ТАСС.

В феврале сотрудники передвижной медицинской группы медицинского отряда специального назначения ВС России заявили, что ВСУ выслеживают военных врачей с беспилотников, а затем наводят по ним миномётный огонь.

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