Минобороны: ВС России уничтожили польскую САУ Krab в ДНР

Российские военные уничтожили польскую САУ Krab вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На северском направлении силами разведывательных подразделений второго армейского корпуса была выявлена позиция украинской самоходной артиллерийской установки Krab производства Польши», — цитирует РИА Новости Бигму.

По его словам, САУ и её расчёт были уничтожены огнём из РСЗО БМ-21 «Град».

Он добавил, что в районе населённого пункта Георгиевка была уничтожена украинская гаубица Д-20 вместе с расчётом.

Ранее в российском оборонном ведомстве проинформировали, что на Донецком направлении Южная группировка ВС России уничтожила за сутки около 250 бойцов ВСУ.