Узнать больше

Минобороны: ВС России уничтожили польскую САУ Krab в ДНР

Короткая ссылка
Российские военные уничтожили польскую САУ Krab вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На северском направлении силами разведывательных подразделений второго армейского корпуса была выявлена позиция украинской самоходной артиллерийской установки Krab производства Польши», — цитирует РИА Новости Бигму.

По его словам, САУ и её расчёт были уничтожены огнём из РСЗО БМ-21 «Град».

Он добавил, что в районе населённого пункта Георгиевка была уничтожена украинская гаубица Д-20 вместе с расчётом.

Ранее в российском оборонном ведомстве проинформировали, что на Донецком направлении Южная группировка ВС России уничтожила за сутки около 250 бойцов ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить