ВС России уничтожили за сутки около 250 украинских военных на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении... за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.
В Минобороны добавили, что российские войска уничтожили танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубицу «Мста-Б».
Ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 90 украинских военных.