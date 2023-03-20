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ВС России уничтожили за сутки около 250 украинских военных на Донецком направлении

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На Донецком направлении «Южная» группировка ВС России уничтожила за сутки около 250 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в российском Минобороны.
ВС России уничтожили за сутки около 250 украинских военных на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении... за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что российские войска уничтожили танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубицу «Мста-Б».

Ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 90 украинских военных.

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