ВС России уничтожили за сутки около 250 украинских военных на Донецком направлении

На Донецком направлении «Южная» группировка ВС России уничтожила за сутки около 250 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«На Донецком направлении... за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что российские войска уничтожили танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубицу «Мста-Б».

Ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 90 украинских военных.