Рогов: украинские военные продолжат вооружённые провокации против ЗАЭС

ВСУ не собираются прекращать вооружённые провокации в отношении Запорожской АЭС, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«То, что они будут пытаться, — сомнений нет. Ядерный терроризм — сценарий, который ими используется, — тоже нет сомнений», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, против ЗАЭС готовились «десятки терактов».

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что коллектив Запорожской АЭС до конца следующего месяца расширится до 4,5 тыс. человек.

Он также заявил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Запорожской АЭС убедился, что на станции не было и не будет наступательных вооружений.