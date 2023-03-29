Карчаа: Гросси убедился в том, что на Запорожской АЭС нет наступательных вооружений

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Запорожской АЭС убедился в том, что на станции не было и не будет наступательных вооружений, сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
Карчаа: Гросси убедился в том, что на Запорожской АЭС нет наступательных вооружений
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости.

«Рафаль Гросси убедился в том, что на станции никогда не было, нет и не планируется размещения никакого наступательного вооружения», — сказал Карчаа в эфире «Россия 24».

Рафаэль Гросси, ранее комментируя заявление Киева о силовом решении вопроса по Запорожской АЭС, отметил, что объект не должен быть военной целью.

Гросси также заявил, что ситуация с безопасностью на объекте не улучшается.

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