Минобороны: российская система ПВО перехватила в зоне СВО новую украинскую ракету «Гром-2»

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Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили вертолёт Ми-8 и перехватили новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», заявили в Минобороны России.
Минобороны: российская система ПВО перехватила в зоне СВО новую украинскую ракету «Гром-2»
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Темировка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, в течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», — говорится в сообщении ведомства.

Также стало известно, что ВСУ потеряли более 340 военнослужащих и наёмников на Донецком направлении за минувшие сутки.

Кроме того, на Краснолиманском направлении уничтожены до 130 украинских военных.

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