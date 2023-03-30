Минобороны: российская система ПВО перехватила в зоне СВО новую украинскую ракету «Гром-2»

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили вертолёт Ми-8 и перехватили новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», заявили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Темировка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, в течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», — говорится в сообщении ведомства.

Также стало известно, что ВСУ потеряли более 340 военнослужащих и наёмников на Донецком направлении за минувшие сутки.

Кроме того, на Краснолиманском направлении уничтожены до 130 украинских военных.