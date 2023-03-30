Минобороны: российская система ПВО перехватила в зоне СВО новую украинскую ракету «Гром-2»
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Темировка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, в течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», — говорится в сообщении ведомства.
Также стало известно, что ВСУ потеряли более 340 военнослужащих и наёмников на Донецком направлении за минувшие сутки.
Кроме того, на Краснолиманском направлении уничтожены до 130 украинских военных.