Склад боеприпасов украинской бригады теробороны уничтожен в Херсонской области

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ВС России в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами, а в Запорожской — хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны.
Склад боеприпасов украинской бригады теробороны уничтожен в Херсонской области
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны», — говорится в сводке Минобороны России.

Также в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что узел связи ВСУ и четыре пункта управления украинскими войсками уничтожены российскими войсками в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

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