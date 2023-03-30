Склад боеприпасов украинской бригады теробороны уничтожен в Херсонской области

ВС России в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами, а в Запорожской — хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны.

РИА Новости

«В районе населённого пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны», — говорится в сводке Минобороны России. Также в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны. Ранее сообщалось, что узел связи ВСУ и четыре пункта управления украинскими войсками уничтожены российскими войсками в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.