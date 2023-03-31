Боец ЗВО: в Донбассе месяц назад уничтожили группу французских наёмников украинских войск

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Группу иностранных наёмников из состава французского иностранного легиона уничтожили около месяца назад бойцы Западного военного округа на Кременском участке фронта.
Боец ЗВО: в Донбассе месяц назад уничтожили группу французских наёмников украинских войск
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости боец 20-й армии ЗВО.

«Это был французский легион, большинство людей этой группы были именно французы», — уточнил он.

Он уточнил, что в основном на Кременской участок отправляют подготовленных наёмников.

Ранее AFP со ссылкой на МИД Франции сообщало, что под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР убит французский наёмник, который воевал на стороне украинской армии.

Новозеландские власти подтвердили, что наёмник из Новой Зеландии Кейн Те Тай уничтожен в зоне спецоперации на Украине.

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