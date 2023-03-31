Боец ЗВО: в Донбассе месяц назад уничтожили группу французских наёмников украинских войск
- РИА Новости
Об этом сообщил РИА Новости боец 20-й армии ЗВО.
«Это был французский легион, большинство людей этой группы были именно французы», — уточнил он.
Он уточнил, что в основном на Кременской участок отправляют подготовленных наёмников.
Ранее AFP со ссылкой на МИД Франции сообщало, что под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР убит французский наёмник, который воевал на стороне украинской армии.
Новозеландские власти подтвердили, что наёмник из Новой Зеландии Кейн Те Тай уничтожен в зоне спецоперации на Украине.