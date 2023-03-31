Боец ЗВО: в Донбассе месяц назад уничтожили группу французских наёмников украинских войск

Группу иностранных наёмников из состава французского иностранного легиона уничтожили около месяца назад бойцы Западного военного округа на Кременском участке фронта.

Об этом сообщил РИА Новости боец 20-й армии ЗВО.

«Это был французский легион, большинство людей этой группы были именно французы», — уточнил он.

Он уточнил, что в основном на Кременской участок отправляют подготовленных наёмников.

Ранее AFP со ссылкой на МИД Франции сообщало, что под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР убит французский наёмник, который воевал на стороне украинской армии.

Новозеландские власти подтвердили, что наёмник из Новой Зеландии Кейн Те Тай уничтожен в зоне спецоперации на Украине.