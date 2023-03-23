CNN: власти подтвердили, что в зоне СВО уничтожен наёмник из Новой Зеландии

Наёмник из Новой Зеландии уничтожен в зоне спецоперации на Украине, подтвердили новозеландские власти. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правительства страны.

Мужчину звали Кейн Те Тай. Украинские власти подтвердили, что наёмника убили.

«Посольство Новой Зеландии в Варшаве связывается с властями Украины для уточнения деталей. По соображениям конфиденциальности никакой дополнительной информации предоставлено не будет», — цитирует телеканал представителя властей Новой Зеландии.

Ранее о гибели наёмника сообщило радио Новой Зеландии (RNZ) со ссылкой на источники. Как уточнялось, он погиб на востоке Украины.

Также в МИД Чехии подтвердили, что 19 марта на Украине погиб второй чешский гражданин, воевавший на стороне украинской армии.