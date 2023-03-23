CNN: власти подтвердили, что в зоне СВО уничтожен наёмник из Новой Зеландии
Мужчину звали Кейн Те Тай. Украинские власти подтвердили, что наёмника убили.
«Посольство Новой Зеландии в Варшаве связывается с властями Украины для уточнения деталей. По соображениям конфиденциальности никакой дополнительной информации предоставлено не будет», — цитирует телеканал представителя властей Новой Зеландии.
Ранее о гибели наёмника сообщило радио Новой Зеландии (RNZ) со ссылкой на источники. Как уточнялось, он погиб на востоке Украины.
Также в МИД Чехии подтвердили, что 19 марта на Украине погиб второй чешский гражданин, воевавший на стороне украинской армии.