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В МИД Чехии подтвердили гибель второго чешского гражданина, воевавшего на стороне ВСУ

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Пресс-секретарь МИД Чехии Даниэль Дрейк сообщил, что в воскресенье, 19 марта, на Украине погиб второй чешский гражданин, воевавший на стороне украинской армии.
В МИД Чехии подтвердили гибель второго чешского гражданина, воевавшего на стороне ВСУ
  • AP

«Могу подтвердить, что в воскресенье на Украине погиб доброволец с чешским гражданством, который воевал на украинской стороне», — приводит его слова РИА Новости.

По информации Дрейка, это второй случай за год.

Как пишут чешские СМИ, первый наёмник из Чехии погиб в мае 2022 года недалеко от Киева.

18 марта в подконтрольном киевским властям городе Запорожье был нанесён удар по базе иностранных наёмников.

Издание Postimees сообщало, что под Артёмовском в ДНР погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, сражавшийся на стороне ВСУ.

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