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Postimees: под Артёмовском погиб экс-офицер Сил обороны Эстонии

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Под Артёмовском в ДНР погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, сражавшийся на стороне ВСУ.
Postimees: под Артёмовском погиб экс-офицер Сил обороны Эстонии
  • AFP
  • © Sergey SHESTAK

«В результате артиллерийского обстрела под Бахмутом (Артёмовск. — RT)... погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак. По имеющимся данным, речь идёт о первом эстонце, который погиб на этой войне», — говорится в сообщении издания Postimees.

Уточняется, что с осени 2022 года Юрак сражался на стороне Киева в составе «Иностранного легиона» ВСУ.

Ранее сообщалось, что американский наёмник Эндрю Питерс погиб на Украине.

9 января Национальная полиция Украины сообщила, что под Соледаром пропали без вести два британца.

После этого в сети появились сообщения о том, что в Соледаре найдено тело одного из британцев.

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