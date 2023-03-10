Postimees: под Артёмовском погиб экс-офицер Сил обороны Эстонии

Под Артёмовском в ДНР погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, сражавшийся на стороне ВСУ.

«В результате артиллерийского обстрела под Бахмутом (Артёмовск. — RT)... погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак. По имеющимся данным, речь идёт о первом эстонце, который погиб на этой войне», — говорится в сообщении издания Postimees.

Уточняется, что с осени 2022 года Юрак сражался на стороне Киева в составе «Иностранного легиона» ВСУ.

Ранее сообщалось, что американский наёмник Эндрю Питерс погиб на Украине.

9 января Национальная полиция Украины сообщила, что под Соледаром пропали без вести два британца.

После этого в сети появились сообщения о том, что в Соледаре найдено тело одного из британцев.