«С вооружением различного класса»: как истребитель-бомбардировщик Су-34 применяется в зоне спецоперации

Министерство обороны России опубликовало кадры патрулирования и нанесения ударов истребителем-бомбардировщиком Су-34 в зоне СВО. Отмечается, что эти самолёты осуществляют боевые вылеты с размещённым на них ракетным вооружением различного класса. Кроме того, Су-34 применяет авиабомбы. Как считают эксперты, истребитель-бомбардировщик — превосходный носитель различных корректируемых боеприпасов, способных поражать цели без входа в зону вражеской ПВО.

Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне спецоперации. На видео запечатлены установка ракетно-бомбового вооружения на самолёт, его применение по наземным целям противника и возвращение Су-34 на аэродром. По данным МО, боевой вылет совершили лётчики Восточного военного округа. В зоне СВО на них возложены задачи воздушного патрулирования и прикрытия подразделений ВС РФ и союзных сил «в любое время суток и в любых метеорологических условиях».

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования... Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как пояснил в беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов, воздушное патрулирование подразумевает, по сути, так называемую свободную охоту — когда самолёт осматривает определённую локацию и наносит удар по противнику в случае необходимости.

«В ходе патрулирования определённого района Су-34 могут выявлять новые цели — например, скопление войск и техники противника или обустройство новой позиции — и, соответственно, наносить по ним удары без привлечения наземных сил. Он может это делать самостоятельно. В итоге неприятель получает неожиданное для него огневое поражение», — подчеркнул Попов.

Широкий арсенал

Согласно открытым данным, в зоне СВО Су-34 используются для прикрытия наземных сил и штурмовой авиации, а также для нанесения ударов по критически важным объектам ВСУ, укрепрайонам и транспортной инфраструктуре противника. Кроме того, машина применяется для подавления украинских средств ПВО в районе линии боевого соприкосновения.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, специалисты инженерно-технического состава тщательно подготавливают Су-34 перед боевыми вылетами: проверяют работу бортовой электроники, осуществляют заправку и подвеску авиационных средств поражения.

«Истребители-бомбардировщики Су-34 предназначены для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника», — поясняют в военном ведомстве РФ.

По словам Владимира Попова, тактико-технические характеристики Су-34, получившего в войсках ласковое прозвище «Утёнок», позволяют его экипажу выполнять широкий функционал в зоне СВО.

Прежде всего эксперт обратил внимание на значительную дальность полёта и высокую скорость Су-34. Без дозаправки «Утёнок» способен преодолевать 4 тыс. км и разгоняться до скорости 1,9 тыс. км/ч.

Высокие лётные возможности обеспечивают два турбореактивных двигателя АЛ-31Ф тягой в режиме «полный форсаж» 12 500 кгс и вспомогательная силовая установка ТА-14-130-35. Максимальный запас топлива во внутренних баках «Утёнка» составляет 12,1 т.

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Ещё одним важнейшим достоинством Су-34 является серьёзная боевая нагрузка. Самолёт оснащён 12 точками подвески и может нести до 8 т ракетно-бомбового вооружения.

По данным компании «Сухой», которая входит в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), на «Утёнка» можно подвесить широкую номенклатуру боеприпасов. Среди них сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31, а также дозвуковые Х-35УЭ и Х-59МК.

«Номенклатура управляемого оружия для уничтожения наземных целей представлена ракетами Х-38МЛЭ с лазерной головкой наведения (до шести единиц на точках подвески. — RT) и Х-59М2Э с телевизионно-командной системой наведения (до трёх штук)», — говорится в материалах «Сухого».

Для перехвата воздушных целей «Утёнок» оснащается ракетами малой дальности класса «воздух — воздух» с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН) Р-73Э и РВВ-МД, а также ракетами средней дальности класса «воздух — воздух» с активной радиолокационной ГСН РВВ-АЕ.

Наряду с ракетами Су-34 может применять корректируемые авиабомбы КАБ-500КР и КАБ-500ОД с телевизионной системой наведения и КАБ 500С-Э, оснащённые спутниковой системой наведения, а также бомбы массой около 1,5 т.

«На самолёте используются высокоточное управляемое вооружение класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения, а также широкий спектр неуправляемого оружия», — сообщается на сайте ОАК.

Кроме того, по информации корпорации, Су-34 оборудован «высокоинтеллектуальной системой радиоэлектронного противодействия, обладает развитой системой мероприятий по обеспечению боевой живучести, включая бронированную кабину экипажа и бронирование наиболее важных зон самолёта».

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Как пояснил Владимир Попов, особенность «Утёнка» заключается в способности не только применять высокоточные средства поражения, но и выполнять функционал штурмовой авиации, то есть действовать под огнём противника.

«Понятно, что вход в зону действия ПВО — это всегда большой риск, и дорогостоящий Су-34 нет смысла применять, если есть Су-25 (штурмовики «Грач». — RT). Однако в случае крайней необходимости самолёт может становиться штурмовиком и выполнять боевые задачи над территорией противника», — сказал Попов.

Особое значение, как полагает аналитик, имеет и то обстоятельство, что «Утёнок» совмещает в себе функции не только бомбардировщика и штурмовика, но и истребителя. Таким образом, самолёт способен действовать без прикрытия и поражать воздушные цели.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, Су-34 обладает огромной боевой мощью, он способен действовать самостоятельно и выигрывать воздушные бои.

«Востребован в зоне СВО»

По информации военного ведомства, в зоне спецоперации экипажи Су-34 применяют высокоточные ракеты и бомбовое вооружение. В частности, в ходе СВО «Утёнок» использует ракеты типа Х-29. В основном они запускаются по ангарам, скоплениям пехоты ВСУ, опорным пунктам и укреплённым целям неприятеля.

В открытых источниках данных об этой ракете немного. Известно, что она была создана в 1980-х годах и является высокоточным авиационным боеприпасом малого радиуса действия класса «воздух — поверхность».

В настоящее время на вооружении ВКС находятся усовершенствованные версии Х-29. Их выпуском занимается АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, Королёв, Московская область). Предприятие производит модификации с пассивными и лазерными головками самонаведения (ГСН). Масса боевой части Х-29 составляет 320 кг.

Су-34 с корректируемой авиабомбой

© Министерство обороны РФ

Как считают опрошенные RT эксперты, в зоне СВО наша авиация не применяет большое число ракет из-за дороговизны и сложности производства данных боеприпасов. Главным образом используются корректируемые авиабомбы, носителем которых как раз является Су-34.

«Практика боевых действий отчётливо демонстрирует необходимость рационального расхода боеприпасов. Конечно, нашей авиации необходимо как можно больше управляемых ракет, чтобы всегда действовать вне зоны ПВО неприятеля. Но зачастую эти задачи весьма эффективно могут выполнять и корректируемые авиабомбы», — подчеркнул Попов.

Как пояснил собеседник RT, изготовление такого оружия не требует больших финансовых вложений. Как правило, российская промышленность, по сути, модернизирует свободно падающие бомбы советского производства, превращая их в разновидность высокоточных средств поражения.

«На такие боеприпасы — чаще всего на ФАБ-500 — устанавливается аппаратура прицеливания и наведения по спутнику, а также аэродинамические приспособления, которые позволяют бомбе планировать после сброса. Су-34 является превосходным носителем такого оружия. У этого самолёта очень хорошая боевая нагрузка и есть необходимые средства управления такими бомбами», — добавил Попов.

Аналогичной точки зрения придерживается полковник в отставке Виктор Литовкин. В комментарии RT эксперт добавил, что российская промышленность может производить и новые корректируемые авиабомбы.

«Эти технологии нами освоены. Российская промышленность способна выпускать новые авиабомбы и модернизировать старые, увеличивая дальность их полёта на десятки километров. Это оружие позволяет Су-34 и другим самолётам наносить удары вне зоны ПВО почти по любым целям у линии фронта», — пояснил эксперт.

По данным Военной хроники (Telegram-канал RT), в середине апреля авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции (МПК) разработки российского предприятия «Базальт» (Москва) были применены на Купянском направлении.

«По предварительным данным, под удар попали штаб 2-го механизированного батальона, позиции 3-го механизированного батальона, а также ангары с техникой 10-го батальона 3-й танковой бригады», — уточнили в Военной хронике.

Кроме того, как сообщается в материалах Минобороны РФ, в зоне СВО Су-34 используются для подавления средств ПВО противника. По словам Литовкина, с этой целью могут применяться противорадиолокационные ракеты, способные наносить удары по радиотехническим системам противника.

Как полагает эксперт, опыт применения Су-34 в спецоперации подтвердил высокие боевые возможности этого самолёта.

«Су-34 может взлетать с аэродромов, расположенных далеко от границы с Украиной, достаточно долго находиться в воздухе и наносить удары по противнику. Такой самолёт очень востребован в зоне СВО», — заключил Литовкин.