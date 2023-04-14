«Преграда для пуль и осколков»: как совершенствуются средства защиты российских военнослужащих

В Туле запущено производство штурмовых бронежилетов «Оберег». По данным производителя, изделие отличает высокий класс защиты от пуль и осколков. «Оберег» изготовлен из арамидной ткани и водоотталкивающих материалов, а его нагрудная часть оснащается керамической плитой. Бронежилет уже прошёл проверку боем в зоне СВО. По мнению экспертов, спецоперация стала дополнительным стимулом для дальнейшего совершенствования российских средств индивидуальной защиты в сторону снижения массы и повышения удобства использования.

Тульский завод «Октава» запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег», прошедших проверку боем в зоне СВО. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Снаряжение обеспечивает надёжную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Пробная партия уже прошла проверку боем в зоне СВО», — сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Оберег» — инициативный проект тульского предприятия. К его созданию инженеры «Октавы» приступили, увидев острую необходимость в такой амуниции после начала спецоперации. Бронежилет уже получил «сертификаты соответствия требованиям ГОСТ по защитным свойствам и по пулестойкости».

Элементы «Оберега» изготовлены из арамидной ткани, нагрудная часть оснащается керамической плитой класса Бр5, спину также защищает пластина с баллистическим пакетом класса Бр5.

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«Кроме того, все секции, в том числе боковые, имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещённые во влагозащитные чехлы. Класс защиты боковых секций в базовой комплектации — Бр1, при желании заказчика может быть заменена на Бр3», — заявили в «Ростехе».

«Оберег» имеет дополнительную защиту плеч, шеи и паха, снабжается комплектом подсумков для размещения боекомплекта и других элементов амуниции.

Масса «Оберега» составляет 9,1 кг и «умеренно нагружает позвоночник». Как отмечают в госкорпорации, бронепанели защищают жизненно важные органы и не сковывают движений бойца.

Ещё одна особенность бронежилета — использование нейлонового тканного материала типа Cordura 1000D с водоотталкивающей пропиткой и полиуретановым покрытием.

Как рассказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров, разработка «Оберега» осуществлялась в тесном взаимодействии с непосредственными участниками СВО.

Штурмовой бронежилет повышенного класса защиты «Оберег»

«В результате получилась качественная и удобная амуниция, надёжно защищающая от осколочных снарядов и пуль. «Оберег» успешно испытан и готов к серийному производству. Сейчас мы готовы выпускать до 2 тыс. бронежилетов в квартал с планами увеличить объёмы поставок до 7,5 тыс. изделий в квартал», — отметил Назаров.

«Многоуровневое изделие»

По словам опрошенных RT экспертов, в «Обереге» применены хорошо зарекомендовавшие себя материалы. Главным средством обеспечения безопасности бойца является керамическая панель, относящаяся к одному из самых высоких классов защиты. В комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин уточнил, что современные производители средств индивидуальной защиты широко используют тканевые и керамокомпозитные материалы.

«Если говорить о тканях, то это арамиды и сверхвысокомодульный полиэтилен (СВМПЭ), но главной преградой для пуль и осколков является керамика. Как правило, керамическая бронепанель состоит из плотно соединённых между собой плиток квадратной формы. При одном попадании разрушается одна плитка, соседние остаются нетронутыми», — пояснил Бутырин.

По словам эксперта, условным недостатком керамической бронеплиты является «хрупкость с точки зрения эксплуатации». На такой панели гипотетически могут появиться микротрещины, и она утратит защитные свойства.

«Однако производители научились обходить эту проблему, окружая панели другими материалами. Современный бронежилет представляет собой многоуровневое изделие, в котором керамические панели надёжно закреплены и защищены от небоевых повреждений», — говорит Бутырин.

Эксперт рассказал, что до широкого распространения керамики панели изготавливались из специальных марок стали, иногда из титановых и алюминиевых сплавов.

«По сравнению со стальными панелями керамика имеет преимущество в массе — она заметно легче. Но вместе с тем она дороже, её сложнее производить, а сейчас важна массовость изготовления. В любом случае я бы не стал объявлять стальные плиты ненужными и неэффективными. К тому же прогресс не стоит на месте, могут появиться и более лёгкие сплавы», — рассуждает Бутырин.

В комментарии RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что в штурмовых бронежилетах предпочтительнее использовать именно керамические панели.

«Тульские инженеры остановили выбор на керамике при изготовлении «Оберега», и это было абсолютно обоснованным решением. Конечно, его ещё предстоит опробовать, но, судя по имеющейся информации, получился не слишком тяжёлый бронежилет, дающий бойцу достаточную степень мобильности, что важно в штурмовых действиях», — сказал Матвийчук.

Бронежилет и другие элементы комплекта «Ратник»

© Министерство обороны РФ

По мнению экспертов, в настоящее время российская армия оснащена достойными средствами индивидуальной защиты, в том числе входящими в экипировку «Ратник», где также используются керамические панели. Согласно материалам Минобороны РФ, в амуницию интегрирован бронежилет 6Б45 массой 7,5 кг. Также боец может установить на «Ратник» более прочный бронежилет класса 6А, но в таком случае общий вес индивидуального комплекта будет около 20 кг.

«Бронежилет входит в боевую экипировку «Ратник» и имеет керамические бронепанели пятого и шестого классов защиты, которые выдерживают попадание пули, выпущенной из снайперской винтовки Драгунова с расстояния десяти метров, а также усиленной пули калибра 7,62 мм для автомата Калашникова», — говорится в материалах Минобороны РФ.

На этапе совершенствования

Как заявил в разговоре с RT военный эксперт Максим Попенкер, СВО, как и любой вооружённый конфликт, стала дополнительным стимулом для развития отечественных средств индивидуальной защиты.

«На текущий момент мы можем сделать вывод, что в России есть бронежилеты высокого класса защиты. Их бронепанели способны защитить жизненно важные органы, причём даже от снайперских винтовок и пулемётов», — сказал Попенкер.

По словам эксперта, сейчас идут работы по снижению степени так называемой заброневой локальной контузионной травмы, которую боец получает от удара пули о бронежилет.

«Пуля обладает большой кинетической энергией. Не пробив бронеплиту, она способна её сильно деформировать. Сам военнослужащий получает очень сильный удар, результатом которого могут стать переломанные рёбра и ушибы внутренних органов. Чтобы уберечь бойца от таких травм, в бронежилеты сейчас устанавливаются подкладки, различные амортизирующие материалы. Кроме того, пуля, попав в плиту, порой разрушается, создавая осколки. Естественно, их разлёт тоже представляет опасность. Поэтому лучше продумывается и противоосколочная защита», — говорит Попенкер.

Кроме того, как полагает эксперт, необходимо продолжать совершенствовать армейское снаряжение, увеличивая площадь защиты, уменьшая массу бронепластин и повышая удобство ношения.

По словам Анатолия Матвийчука, российские предприятия и военные научные институты тщательно анализируют опыт СВО, чтобы оснащать Вооружённые силы РФ более совершенными средствами индивидуальной защиты.

«Конечно, есть вилка между массой и классом защиты. Идеальный бронежилет ещё никто не создал. Однако, на мой взгляд, очевидно, что современные российские штурмовые бронежилеты обеспечивают выживаемость бойцов на поле боя. Насколько я могу судить, дальнейшее развитие получат керамические панели, ткани, конструкция средств индивидуальной защиты», — заключил Матвийчук.