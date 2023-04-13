«Ростех» запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег»

Тульский завод «Октава» запустил производство бронежилетов «Оберег».

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Павел Павленко.

«У «Октавы» есть швейное производство и, самое главное, специалисты. Это позволило нам в инициативном порядке с учётом потребностей спецоперации создать бронежилет «Оберег», — приводит его слова ТАСС.

Бронежилет во время сертификационных испытаний выдержал три выстрела патроном с бронебойной пулей Б-32 с расстояния 10 м из снайперской винтовки.

Ранее стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.

Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.