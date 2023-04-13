«Ростех» запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег»

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Тульский завод «Октава» запустил производство бронежилетов «Оберег».
«Ростех» запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег»
  • РИА Новости

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Павел Павленко.

«У «Октавы» есть швейное производство и, самое главное, специалисты. Это позволило нам в инициативном порядке с учётом потребностей спецоперации создать бронежилет «Оберег», — приводит его слова ТАСС.

Бронежилет во время сертификационных испытаний выдержал три выстрела патроном с бронебойной пулей Б-32 с расстояния 10 м из снайперской винтовки.

Ранее стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.

Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.

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