РИА Новости: ВС России получат первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»
Отмечается, что заводские испытания комплекса успешно завершены.
«В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что данное оружие является развитием проекта «Антимайдан-Рубеж».
Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, что партия доработанных по итогам применения в СВО автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий.
Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.