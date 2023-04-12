РИА Новости: ВС России получат первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»

В России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.