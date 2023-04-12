РИА Новости: ВС России получат первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»

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В России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что заводские испытания комплекса успешно завершены.

«В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что данное оружие является развитием проекта «Антимайдан-Рубеж».

Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, что партия доработанных по итогам применения в СВО автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий.

Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.

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