Партия доработанных автоматов АК-12 поставлена в зону спецоперации
Об этом информирует ТАСС.
«Мы изготовили партию АК-12 с внесёнными изменениями. Эта партия уже отправлена в зону специальной военной операции», — сказал Уржумцев.
При этом он отметил, что концерн активно взаимодействует с Минобороны и формирует пул замечаний и предложений по реальной эксплуатации вооружений.
Ранее в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.
Также сообщалось, что «Рособоронэкспорт» на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS.