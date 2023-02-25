Партия доработанных автоматов АК-12 поставлена в зону спецоперации

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что партия доработанных по итогам применения в СВО автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы изготовили партию АК-12 с внесёнными изменениями. Эта партия уже отправлена в зону специальной военной операции», — сказал Уржумцев.

При этом он отметил, что концерн активно взаимодействует с Минобороны и формирует пул замечаний и предложений по реальной эксплуатации вооружений.

Ранее в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.

Также сообщалось, что «Рособоронэкспорт» на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS.