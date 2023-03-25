ТАСС: разработчик усилил огневую мощь и защиту боевого модуля «Арбалет»
«На модифицированной версии «Арбалет-ДММ» могут устанавливаться сразу два вида оружия одновременно — пулемёт «Корд» и автоматический гранатомёт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что модуль получил бронезащиту приводов, оружия и боеприпасов.
Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, что партия доработанных по итогам применения в СВО автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий.
Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.