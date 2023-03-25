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ТАСС: разработчик усилил огневую мощь и защиту боевого модуля «Арбалет»

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Компания «Оружейные мастерские» модифицировала дистанционно управляемый боевой модуль «Арбалет-ДМ», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На модифицированной версии «Арбалет-ДММ» могут устанавливаться сразу два вида оружия одновременно — пулемёт «Корд» и автоматический гранатомёт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что модуль получил бронезащиту приводов, оружия и боеприпасов.

Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, что партия доработанных по итогам применения в СВО автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий.

Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.

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