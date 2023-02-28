Конструктор Уржумцев сообщил, что к автомату АК-12 повысился интерес за рубежом

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что иностранные заказчики повысили свой интерес к автомату АК-12.

«С 2019 года АК-12 стал основным общевойсковым автоматом российской армии. Тот объём поставок, который сейчас осуществляется в интересах Министерства обороны и изменяется по результатам реальной эксплуатации, в большей мере привлекает иностранных заказчиков», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на базе АК-12 разработана линейка оружия под боеприпасы калибров стандарта НАТО 5,56x45 мм и 7,62x51 мм, а также распространённого в странах Ближнего Востока 7,62x39 мм.

Ранее Уржумцев рассказал, что партия доработанных по итогам применения в СВО автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий.

Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.