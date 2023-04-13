«Рекордные параметры»: в России разработали новый способ защиты радиосвязи

Специалисты концерна «Созвездие» разработали устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает средства радиосвязи от утечки информации. Об этом сообщается на сайте «Ростеха». Изделие формирует маскирующий шумовой сигнал, который в сочетании с другими техническими решениями надёжно «прячет» передаваемые сведения. Ранее инженеры «Созвездия» завершили разработку метода искажения формы радиосигнала и создали прототип помехоустойчивой радиостанции нового поколения с интегрированными в неё алгоритмами защиты информации. По мнению экспертов, подобные разработки могут найти практическое применение, в том числе в зоне СВО.

Воронежский концерн «Созвездие» (входит в «Ростех». — RT) разработал устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает средства радиосвязи от утечки информации. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Разработанная нами технология позволяет надёжно защитить радиопереговоры от вероятной утечки информации. Это важно и во время проведения спасательных операций, и при обеспечении безопасности критически важных инфраструктурных объектов», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова начальника отдела концерна «Созвездие» Сергея Ермакова.

Уникальное устройство формирует «маскирующий шумовой сигнал, который в сочетании с другими техническими решениями надёжно «прячет» передаваемую информацию», уточнили в компании. Отмечается также, что изделие рассчитано не только на гражданские радиостанции, но и на технику специального (военного) назначения.

«Новые алгоритмы»

Концерн «Созвездие» — одно из ведущих российских предприятий в сфере разработки и производства систем управления и обмена информацией. В настоящее время компания работает над созданием средств радиосвязи нового поколения, в том числе для спецзаказчиков (силовых структур).

На данный момент специалисты создали первый прототип помехоустойчивой радиостанции, способный осуществлять обмен данными со скоростью до 100 Мб в секунду и одновременно принимать до 256 каналов.

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«За счёт применения новых алгоритмов, архитектурных и схемотехнических решений достигаются рекордные параметры электромагнитной совместимости и нивелируются искажения сигналов, увеличивается скорость передачи данных», — говорится в материалах «Ростеха».

Наряду с этим в новой радиостанции реализованы алгоритмы для защиты информации: принцип разнесённого приёма и адаптивной компенсации помех.

«В радиостанции используется метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 1 млн скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата/пеленгации сигнала, что обеспечивает высокую защищённость передаваемой информации», — рассказали в госкорпорации.

Ещё одним новым способом защиты радиосвязи, который недавно создали специалисты «Созвездия», является метод искажения формы (структуры) радиосигнала.

«На передающей станции данные разбивают на фрагменты заранее установленной длины и обрабатывают с использованием функции искажений. Номер применяемой функции искажений определяется в соответствии со случайным числом, которое синхронно генерируется в принимающей и передающей станциях», — говорится в материалах «Ростеха».

Цифровая радиостанция ВС РФ в зоне СВО

© mil.ru

Частоту радиосигнала повышают или понижают до необходимого значения, затем его усиливают и излучают в пространство, а принимающая станция расшифровывает пойманный сигнал «в соответствии с номером используемой функции искажений».

В госкорпорации уверены, что данное решение позволяет «снизить вероятность несанкционированного перехвата данных, а также уменьшить эффективность распознавания и огневого поражения противником средств радиосвязи и других радиотехнических систем».

Как заявил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, опыт СВО подсказывает необходимость дальнейшего совершенствования как радиосредств, так и способов защиты информации. В частности, эксперт называет весьма перспективным метод изменения структуры радиосигнала для передачи особо важных данных.

«Искажение структуры радиосигнала действительно можно назвать надёжным способом защиты сведений. Суть в том, что если противник перехватит информацию, то он даже не сможет понять текстовое это сообщение или речевое. Я уже не говорю о содержании, которое для него будет совершенно недоступным», — говорит Корнев.

По его словам, искажённый радиосигнал может представлять собой поток шума, декодировать который с помощью специального ключа будет способна только принимающая радиостанция дружественных сил.

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Вместе с тем Корнев обратил внимание на то, что любые решения в сфере защиты радиосвязи имеют определённые издержки. По этой причине на поле боя лучше сочетать разные формы маскировки передаваемой информации.

«Противник всегда будет стремиться получить доступ к принимающей станции и декодировать то, что он перехватил. Любой вооружённый конфликт является стимулом для изобретения новых способов и средств радиоперехвата и расшифровки информации. Спецоперация, конечно же, не является исключением из этого правила», — подчеркнул Корнев.

В разговоре с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин указал, что новые методы защиты радиосвязи концерна «Созвездия» будут востребованы российскими подразделениям в зоне СВО.

Работа связистов Центрального военного округа в зоне СВО

«На современном театре военных действий (ТВД) защита радиосвязи является очень актуальной проблемой. В условиях современного конфликта постоянный радиоперехват способен изменить обстановку у линии боевого соприкосновения в пользу неприятеля», — пояснил Бутырин.

Однако, по его словам, любая дешифровка информации не является моментальным процессом даже при использовании самой современной техники.

«В момент радиообмена между подразделениями шифрование всегда отнимает время. К тому же затруднительно обеспечить дешифровщиками все дружественные подразделения. Тем не менее шифрование информации на ТВД не утратило актуальности. Да, приходится жертвовать оперативностью, но риски и потенциальный ущерб от успешного радиоперехвата со стороны неприятеля могут оказаться очень большими», — подчеркнул Бутырин.

Информационная гигиена

Согласно материалам Минобороны РФ, радиосвязь остаётся одним из основных способов обмена информации и управления войсками в обороне и наступлении. Она активно используется и в ходе спецоперации наряду со спутниковыми, мобильными и радиорелейными каналами.

Современные радиостанции, как правило, цифровизированы, что позволяет передавать и принимать значительный объём данных, в том числе «тяжёлых», вроде видеокадров.

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При этом радиоаппаратура стала более компактной и, как следствие, мобильной. Миниатюризация оборудования позволила оснастить средствами радиосвязи обычных пехотинцев и радиооборудованием — небольшие БПЛА. Например, в российской армии на «Орлан-10» монтируются ретрансляторы, помогающие поддерживать устойчивую связь в определённых локациях.

В целом, как следует из материалов «Ростеха», отечественное малогабаритное оборудование, установленное на дроны, способно обеспечивать высокоскоростную помехозащищённую радиосвязь на расстоянии в сотни километров.

В Вооружённых силах РФ вся информация, передаваемая по радиосвязи, подвергается шифровке. Совершенствуется и её помехозащищённость. Вместе с тем радиосвязь остаётся уязвимой для современных средств радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По этой причине постоянно улучшаются способы защиты от перехвата и методы шифрования информации. Кроме того, современные средства радиосвязи должны обеспечивать передачу больших объёмов данных.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО

РИА Новости

«Пропускные способности радиосвязи за последнее время существенно возросли. Грубо говоря, при наличии необходимого оборудования (станций, терминалов, ретрансляторов и др.) сегодня радиосвязь может работать как де-факто беспроводной интернет», — рассказал Корнев.

При этом ни oднa радиопередача на современном театре военных действий не может считаться абсолютно безопасной, утверждает Бутырин. Помимо тщательной защиты информации, в любом вооружённом конфликте военнослужащие не должны пренебрегать различными маскировочными мероприятиями, добавил он.

«Любой источник радиосигнала достаточно хорошо пеленгуется средствами РЭР — различной авиатехникой, включая БПЛА, наземными станциями, переносными и самоходными радиотехническими комплексами. Таким образом можно определять позиции противника, а по интенсивности радиопередач — оценивать численность живой силы», — пояснил Бутырин.

Как заявил эксперт, беспечный выход в радиоэфир даже в том случае, когда передаваемая информация полностью защищена, даст возможность противнику вычислить координаты позиций и навести на них средства поражения — ствольную артиллерию и авиацию. Кроме того, враг всегда стремится нанести удар по узлам связи.

«У линии боевого соприкосновения никогда не стоит недооценивать возможности радиотехнической разведки неприятеля. Выход в радиоэфир порой имеет смысл осуществлять за пределами позиции. Часто делаются кopoткиe пepeдaчи радиосигналов, длинныe пaузы между выходами на связь, применяются ложные станции», — подчеркнул Бутырин.