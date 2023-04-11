Неправомерный доступ: вдове погибшего на СВО контрактника из Бурятии пишут с его украденного аккаунта

По данным источника RT в правоохранительных органах, полиция Кяхтинского района Бурятии возбудила уголовное дело по факту незаконного получения доступа к соцсетям погибшего участника СВО. Аккаунты 25-летнего Алексея Ветошникова оказались в распоряжении злоумышленников после его гибели. Недоброжелатели распространяли от имени контрактника антироссийский контент и писали вдове Ветошникова письма с осуждением СВО.

У погибшего участника специальной военной операции Алексея Ветошникова из Бурятии украли аккаунты в социальных сетях, злоумышленники пишут вдове контрактника от его имени. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ («неправомерный доступ к компьютерной информации»), сообщил источник RT в местных правоохранительных органах.

По данным собеседника RT, после гибели военнослужащего появилась информация, что на странице Ветошникова в социальной сети «ВКонтакте» стали публиковаться сообщения в поддержку Украины. Вдове Алексея приходили письма с осуждением СВО — также с аккаунта покойного супруга. По предварительной версии следствия, телефон российского военнослужащего остался в зоне СВО и там попал в руки злоумышленников.

Страницу Алексея Ветошникова несколько раз временно блокировали, но до настоящего момента правонарушителям удавалось возвращать к ней доступ. Расследование начала полиция Кяхтинского района — оттуда родом погибший контрактник. По решению суда или на основании обращения из МВД или прокуратуры Роскомнадзор вправе заблокировать аккаунт Ветошникова, захваченный злоумышленниками.

Герой из Кяхты

Алексей Ветошников отправился на передовую в первые дни специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Дома его осталась ждать супруга.

По данным региональных новостных порталов, до СВО Алексей много лет служил по контракту — он решил строить военную карьеру после прохождения срочной службы в 2016 году. Тогда молодой человек подписал контракт и отправился во Владивосток, где служил в 155-й отдельной Гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

С 2016 по 2017 год Алексей Ветошников участвовал в боевых действиях в Сирии. За успехи в рамках военной операции в САР его наградили медалью Министерства обороны РФ и благодарностью заместителя главнокомандующего Вооружёнными силами Сирии. С сентября 2017 года Алексей имеет статус ветерана боевых действий.

Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине, в марте 2022 года, Ветошников пропал без вести, а в июне его признали погибшим. Мужчину посмертно представили к ордену Мужества. Его похоронили в родной Кяхте в Бурятии 16 июня.

Не первый случай

Город Кяхта в Республике Бурятия уже не первый раз попадает в новостные сводки. В августе 2022 года RT рассказывал о нескольких случаях, когда с матерями погибших на СВО контрактников связывались мошенники, убеждая перевести им выплаты за сыновей.

Одна из потерпевших в итоге лишилась 7 млн рублей, полученных в качестве компенсации от государства. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако эксперты, с которыми общался RT, констатировали, что вернуть деньги в таких случаях практически невозможно.

Местные общественники рассказывали RT и о другом похожем эпизоде — злоумышленники позвонили директору одной из кяхтинских школ и убеждали её передать им данные счетов, на которых лежали боевые выплаты за сына и компенсации от государства. Женщина на уговоры мошенников не поддалась и рассказала о подозрительных звонках местным волонтёрским организациям. После этого правонарушители резко сменили тон беседы, обрушившись на женщину с критикой в адрес СВО и российских военнослужащих.

Ситуация с контрактником Алексеем Ветошниковым в Бурятии — также не первый случай, когда злоумышленники на Украине используют телефоны погибших российских военнослужащих, чтобы публиковать антироссийский контент от их имени в соцсетях или преследовать их родственников.

Ранее RT писал о подполковнике Денисе Кудрине из Пермского края — от его лица злоумышленники вели фейковую страницу во «ВКонтакте» ещё с 2014—2015 года. С помощью аккаунта мошенники вымогали деньги у родственников военнослужащих ЛНР, которые пропали без вести или оказались в плену у украинской стороны.

Несколько лет Денис Кудрин и его супруга добивались блокировки поддельного аккаунта, однако попытки не увенчались успехом. После гибели Кудрина на СВО 7 марта 2022 года на фейковом аккаунте продолжали публиковать призывы переводить деньги мошенникам за «информацию о погибших и пленных участниках СВО».