«Всё это просто за гранью»: как мошенники используют имя погибшего в Донбассе героя для обмана россиян

Злоумышленники ведут фейковую страницу во «ВКонтакте» от лица погибшего в ходе СВО подполковника Дениса Кудрина, посмертно удостоенного звания Героя ЛНР. Мошенники вымогают деньги у тех, чьи родственники попали в плен или пропали без вести. Вдова офицера рассказала RT, что за поддельным аккаунтом, скорее всего, стоят украинские спецслужбы, но заблокировать фальшивый профиль у неё не получается.

Подполковник Денис Кудрин погиб в самом начале специальной военной операции — 7 марта 2022 года. В июне после целого ряда ДНК-экспертиз и процедуры опознания офицера похоронили. А 15 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о присвоении ему звания Героя республики посмертно.

При этом, как выяснил RT, в соцсети «ВКонтакте» всё это время публиковались и продолжают размещаться сообщения от имени погибшего.

Так, в марте на странице, которую якобы ведёт лично Кудрин, сообщалось, что он воюет под Киевом, а в мае — что участвует в штурме Северодонецка: «Всем кто меня слышит, Северодонецк наш!! Сегодня я водрузил флаг ЛНР над зданием сбу, салют друзья» (авторская орфография и пунктуация сохранены).

С августа основная масса постов стала посвящаться обмену военнопленными с прямыми намёками на то, что автор сам участвует в переговорах и может помочь россиянам, чьи родственники находятся в плену.

Для убедительности на странице публикуются фотографии и комментарии от тех, кому якобы была оказана помощь: «Я наконец-то увидела своего мужа Юру, он был в плену на Украине с мая, нашлись люди, которые сделали обмен пленными и освободили мужа, искренне благодарна военнослужащему Денису Кудрину за большую помощь».

Ссылки на эти сообщения репостятся на форумах и в пабликах, где общаются родственники пленных и пропавших без вести в ходе СВО. Люди готовы отдавать последние сбережения, чтобы вернуть своих близких.

Вот только реальный Денис Кудрин никогда не присутствовал в соцсетях, рассказывает RT его вдова Татьяна: «Эта страница фейковая от начала и до конца. Денис в силу своей деятельности никогда не регистрировался и не общался ни в каких приложениях. Ни под своим ником, ни под вымышленными. А 7 марта он погиб».

Аккаунт для дискредитации

Денис Кудрин родился в городе Короче Белгородской области, отучился в местной средней школе и окончил серпуховской филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого. С 2005-го он жил в Иркутске и служил в Ракетных войсках стратегического назначения.

В 2014 году, когда на Украине стал разгораться военный конфликт, Кудрин поехал добровольцем в Донбасс, где возглавил мотострелковый батальон ополченцев, который вошёл в состав Народной милиции ЛНР. Это подразделение героически сражалось в Чернухино-Дебальцевской операции, а сам Денис за участие в боях был награждён орденами и медалями.

«Денис был легендарным командиром. Его имя было на слуху, и его показывали на федеральных каналах», — вспоминает Татьяна. Именно тогда, по словам женщины, украинские спецслужбы объявили охоту на её мужа и родственников: «Были угрозы в сторону семьи, родителей», а во «ВКонтакте» появился фейковый аккаунт, который использовался для дискредитации Дениса и властей ЛНР.

Как объясняет вдова, в 2014—2015 годах злоумышленники, пользуясь тем, что на фронте часто нет связи, писали сообщения от имени мужа его родственникам и друзьям и выпрашивали фотографии, чтобы придать достоверность поддельному профилю.

«Муж говорил потом, что ужаснулся, когда появилась эта страница: «У меня этих фотографий нет, а у них есть», — рассказывает Кудрина. — Выяснилось, что они писали племяннику и многим другим родственникам и знакомым, у кого могли быть личные фотографии с Денисом. Те, естественно, думая, что общаются с мужем, который находится на передовой, пересылали фото».

«Там целая кампания была привязана к этой странице, создавался негативный образ. Выходили статьи о том, что он какие-то машины гонял и занимался другими незаконными делами», — продолжает женщина.

В 2017 году, по её словам, муж завершил свою добровольческую миссию в Донбассе. Однако СБУ не оставила его в покое. Денису продолжали поступать угрозы, а на фейковой странице периодически появлялись посты от его имени.

Причём, как говорит Татьяна, супруг неоднократно пытался добиться удаления этой фальшивой страницы и писал жалобы. «Аккаунт блокировался, а потом спустя время снова начинал работать. Вероятно, люди, стоящие за ним, имеют ресурс и возможности восстанавливать эту страницу», — отмечает Кудрина.

«Мы призывали их к совести»

В феврале этого года, когда началась спецоперация, Денис Кудрин снова поехал в Донбасс. «Я была на седьмом месяце беременности, но он не мог оставаться в стороне. Считал, что должен быть там вместе со своими ребятами. А 7 марта Денис пропал без вести», — вспоминает Татьяна.

Три месяца родные Кудрина надеялись, что он жив и ему удалось вырваться из окружения. «Но потом стало ясно, что он погиб, — продолжает женщина. — Было несколько ДНК-экспертиз, и я сама участвовала в его опознании. А когда после похорон узнала, что от имени Дениса собирают деньги на вызволение людей из плена, была в шоке».

По её словам, родственники Кудрина также пытались вразумить тех, кто вёл эту страницу.

«Мои близкие, моя семья даже писали этим людям, взывали к совести и просили перестать это делать, потому что человек погиб и это всё уже за гранью. А они отвечали от имени Дениса: «Вы там что, все с ума посходили? Я живой». И так далее. Мол, вы сначала определитесь, кого там похоронили», — рассказывает вдова.

По словам Татьяны, помимо этого основного аккаунта, мошенники используют ещё несколько подставных страниц, которые ведутся якобы от имени друзей Дениса.

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«Когда кто-то начинает сомневаться или писать, что муж погиб, эти «товарищи» начинают убеждать, что на самом деле он жив, — объясняет Татьяна. — Одна из таких подставных женщин выманила у сестры Дениса фото с его похорон, на которой была запечатлена часть гроба с флагом. После этого мошенница заблокировала сестру. А фотографию увеличили и поставили на фейковый профиль, убрав гроб и всю атрибутику. Поэтому и качество у неё такое плохое».

RT удалось связаться с военнослужащим, чьё фото со словами благодарности за «освобождение из плена» было опубликовано мошенниками на поддельной странице.

«Да, это моя фотография, и я был в зоне СВО в этом году, но я не писал этот отзыв. Это работает фейк, пишет всякую ерунду. Страница фейковая. Я лично знал Дениса Кудрина, и он погиб в бою. Я это видел, а в плену я не был», — ответил боец на просьбу RT прокомментировать ситуацию.

В свою очередь, Татьяна считает, что страницу ведут не простые аферисты, а люди, непосредственно связанные с украинскими спецслужбами, поскольку изначально проект с созданием фейковой страницы явно курировался СБУ.

«Эта страница дезориентирует даже тех людей, которые знают о гибели Дениса. Что уж говорить о тех пострадавших, кто пишет этим мошенникам, надеясь на лучшее, — говорит Татьяна. — Одна женщина писала им, что её сын в списке погибших, а они убедили её, что он в плену. Говорили: «Не верьте спискам погибших, мы вам его достанем». Эти мошенники готовы поймать любого, кто мог бы хоть как-то им быть полезен в материальном плане».