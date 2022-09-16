«Эти деньги достались ему кровью»: мошенники украли более 3 млн рублей у раненого участника СВО

Мошенники украли более 3 млн рублей у контрактника из Ростовской области, получившего тяжёлое ранение в ходе СВО. Злоумышленники забрали не только 2,8 млн рублей выплат, но и обманным путём заставили мужчину взять кредит в размере 650 тыс. рублей. Теперь семья надеется на компенсацию от губернатора Ростовской области, чтобы закрыть кредиты.

Марина Анатольевна — пенсионерка из города Шахты в Ростовской области. В феврале её 28-летний сын Леонид отправился служить в Донбасс по контракту. В мае мужчина получил серьёзное ранение и был переведён в московский госпиталь, а в июле ему позвонили мошенники.

«Лёня лежал в Москве, в военном госпитале, — рассказывает RT мать военнослужащего. — На тот момент сын уже получил 2,8 млн выплат как участник СВО, получивший ранения. Откуда только мошенники знали, что у него есть такая большая сумма! Позвонили и сказали, что на сына хотят оформить кредит. Утверждали, что деньги нужно немедленно перевести на «безопасные» счёта, — он перепугался и сделал, как ему сказали».

Получив почти 3 млн рублей, злоумышленники, по словам женщины, заявили Леониду, что теперь эту сумму необходимо «застраховать» — для этого якобы нужно заплатить ещё 650 тыс. рублей. У мужчины не было таких денег, и ему велели взять кредит.

«Он пошёл и взял ещё 650 тыс. и перевёл этим бандитам. Когда опомнился, было поздно. Он же в Москве лежал в госпитале, обколотый всеми этими лекарствами, не понимал толком ничего, а когда оклемался, уже деньги ушли. Хоть бы там кто-то с ними какую-нибудь лекцию проводил, объяснял, что есть мошенники, что нельзя доверять», — расстраивается Марина Анатольевна.

Расследование дела о мошенничестве

Осознав, что его обманули, Леонид пошёл в полицию, там возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По словам Леонида, люди, укравшие у него деньги, даже не пытаются скрываться — контрактник несколько раз звонил на номер мошенников, просил вернуть деньги, но над ним только посмеялись.

«Почему не могут найти преступников, раскрыть эту цепочку? Они ведь даже не скрываются — до сих пор пользуются тем же номером, ничего не боятся! Неужели нельзя их вычислить?» — недоумевает мать контрактника.

Адвокат Рамиль Гизатуллин в беседе с RT объяснил, что сейчас мошенники используют множество уловок, чтобы их было трудно поймать, — например, подменяют телефонные номера.

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«Это киберпреступники, они используют подмену номеров и разные технологии, чтобы было тяжело верифицировать абонента. Если с семьёй злоумышленники разговаривают с одного и того же номера и совершенно свободно себя при этом чувствуют, то нельзя исключать, что задействована переадресация вызова — то есть на самом деле преступник находится совершенно в другом месте и говорит с другого телефона. Поймать их тяжело, многие находятся за рубежом», — констатировал эксперт.

«Ему эти деньги не просто так достались»

Сейчас контрактник проходит реабилитацию, ему провели несколько операций — осколками была раздроблена рука, сильно пострадала нога. Марина Анатольевна переживает, что из-за полученных травм сын на всю жизнь останется инвалидом.

«У него серьёзное ранение, осколки. В госпитале провели операции, но на ногу нужна повторная, нога не сгибается, с ней сильные проблемы. Ему ведь эти деньги не просто так достались, эти деньги достались ему кровью», — подчёркивает Марина Анатольевна.

Семье предстоит ещё долго выплачивать кредиты, взятые по указке мошенников. От контрактника, как говорят в его семье, также требуют денег адвокаты. По словам Марины Анатольевны, сейчас им с сыном не на что жить — сама женщина уже на пенсии, получает 15 тыс. в месяц, имеет на иждивении дочь.

«Банк требует по 25 тыс. в месяц по кредиту. И мы платим — я 10 тыс. отдала с пенсии, остальные деньги занимали… Мы законопослушные граждане, если положено платить, мы заплатим, но мы хотим, чтобы преступников нашли», — говорит пенсионерка.

В военном госпитале Леонид узнал, что губернатор Ростовской области обещал выплачивать компенсации военнослужащим, раненным в ходе специальной военной операции. По словам Марины Анатольевны, с выплаты в размере 1 млн рублей они могли бы разобраться с кредитами, однако пока семья не знает, как получить деньги.

В пресс-службе правительства Ростовской области RT сообщили, что глава региона Василий Голубев действительно готовится подписать указ о дополнительных компенсациях участникам СВО, получившим ранения при выполнении боевых задач.

«14 сентября во время прямой линии губернатор озвучил, что скоро подпишет [распоряжение о компенсациях], точная дата пока неизвестна. Указ будет опубликован на сайте правительства Ростовской области вместе с формой заявления и перечнем необходимых документов. Исполнителем будет Министерство труда Ростовской области, через него будут проходить все выплаты», — пояснили в правительстве региона.

Выслеживают участников СВО

Ситуация, в которую попал Леонид, — не первый случай мошенничества в отношении участников СВО и их семей, получивших крупные денежные компенсации от государства. Ранее RT рассказывал о подобных историях в Бурятии и Пермском крае.

14 сентября стало известно, что мошенники сумели получить доступ к счетам контрактника из Воронежа, который служит в Донбассе. Об этом рассказали местные СМИ. Мать контрактника не смогла обналичить боевые выплаты, поступавшие сыну на карту: оказалось, что преступники добрались до его счетов с помощью дубликата сим-карты и сняли все деньги, около 750 тыс. рублей.

Эксперты полагают, что мошенники целенаправленно выслеживают семьи погибших и раненых военнослужащих, зная, что у них на руках могут быть крупные суммы.

«Эти преступники плавно перетекают от одних схем к другим, отслеживают новости, и не исключено, что они специально ведут поиски участников спецоперации», — считает адвокат Рамиль Гизатуллин.

По его словам, вернуть деньги, если транзакция не была сразу же остановлена, практически невозможно. Тем злоумышленникам, которых всё же поймали, «проще отсидеть и вернуться на волю с деньгами, чем сотрудничать и возмещать ущерб».

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Эксперт констатировал, что многие люди попадаются на уловки мошенников, несмотря на постоянные предупреждения органов власти и СМИ. По его мнению, в случае с компенсациями участникам СВО могли бы помочь памятки, которые им выдавали бы при получении денег.

«Нужны памятки с предупреждениями о мошеннических схемах с номерами телефонов военных комиссариатов, куда нужно обращаться, если звонят непонятные люди и просят перевести куда-то деньги. Нужно объяснять людям, что нужно быть внимательными», — говорит юрист.

Аналогичного мнения придерживается замначальника отдела социальной защиты Союза ветеранов России Вячеслав Сухов. В беседе с RT он подчеркнул, что граждане сами должны проявлять бдительность и помнить о мошенниках, когда им звонят незнакомые люди.

«Им говорят все, кто можно: осторожно, мошенники! Но всё равно идут и отдают деньги. Конечно, информирование необходимо, нужно рассказывать о проблеме, чтобы как можно больше людей знали», — заявил собеседник RT.