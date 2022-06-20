«Рассчитывают на невнимательность людей»: как аферисты зарабатывают на гуманитарной помощи

Выдавая себя за известных российских военкоров, мошенники от их имени объявляют гуманитарные сборы. Аферисты создают фейковые аккаунты, берут реальные объявления и меняют в них расчётные счета. По мнению экспертов, чаще всего за этими сборами стоят организованные преступные группы, действующие с территории Украины.

С начала военной спецоперации России на Украине в сети регулярно появляются сообщения о благотворительных сборах. Россияне стремятся помочь военным, ополченцам Донбасса, беженцам. Таким образом, по словам военкора Александра Сладкова, люди проявляют свою активную гражданскую позицию и выражают поддержку защитникам Донбасса.

«Это очень важное дело. Репортёры, которые там работают, участвуют во всех этих мероприятиях. Я сам лично не гуманитарщик, но тоже включился в это дело, объявляю сборы, раздаю солдатам тепловизоры, коптеры — всё, что помогает спасти жизни», — рассказывает он RT.

Российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков

РИА Новости

© Нина Зотина

Фальшивые аккаунты

Однако порой, прикрываясь известными людьми, деньги собирают мошенники.

«Система пока далека от совершенства. Этим пользуются мошенники, которые начинают копировать каналы, ссылаться на известных людей и привлекают деньги, которые потом воруют. Мне лично известно о двух случаях, когда деньги пытались собирать от моего имени. Мошенники сделали личный аккаунт, якобы мой. Всё скопировали — аватар, описание — и с него рассылали объявления о сборах», — говорит Сладков.

С такой же схемой столкнулся и военкор КП Александр Коц — с фейкового акаунта от его имени рассылали обращения о сборах на разные нужды.

«Скопировали мой бот для обратной связи, на одну букву только адрес отличался. С ним ходили по моим подписчикам, говорили, что нужны деньги на коптеры, прочие девайсы, кто-то, к сожалению, повёлся и даже скидывал», — рассказал он RT.

Злоумышленника, по его словам, так и не удалось заблокировать.

Журналист Александр Коц

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Я жаловался, писал в техподдержку — реакции ноль. Бот до сих пор существует, — говорит военкор. — Но после того, как я начал давать объявления, что сборов не провожу (чтобы люди не велись), мошенник понял, что его раскрыли, и стал всем рассылать с этого аккаунта сообщения «Слава Украине», флажки жёлто-синие».

Военный эксперт Борис Рожин тоже недавно выяснил, что от его имени кто-то ведёт сбор, якобы на нужды детского дома в Донецке.

«Мне читатели сообщили, что люди пользуются моим сбором. Взяли объявление, которое я у себя на канале опубликовал, но поменяли реквизиты, чтобы деньги им капали», — рассказал Борис.

По его словам, подобная схема с заменой реквизитов под реальным объявлением сейчас активно используется, поэтому тем, кто хочет помочь, надо проявлять бдительность.

«Берут обычные посты со сборами, вставляют туда свои счета и начинают их людям рассылать, рассчитывая на их невнимательность», — говорит Рожин.

Теперь авторам приходится придумывать ответные уловки, чтобы помешать мошенникам.

«Например, встаёшь у камеры, называешь счёт и каждую цифру показываешь пальцами, чтоб никто не мог свои реквизиты вставить. Люди звонят спрашивают, а точно ли вы этот сбор открыли. Конечно, не мы, мы очень редко собираем, а у мошенников поставлено на поток», — рассказывает Сладков.

Украинские аферисты

Также мошенники мимикрируют под известные организации. Как рассказал RT председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, злоумышленники регулярно пытаются проводить сборы от имени организации.

«Лично за меня не пытались себя выдавать, а от имени Союза добровольцев Донбасса пытаются регулярно деньги собирать. Все эти сборы — мошеннические, потому что мы никогда с населения деньги не собирали», — предупреждает Бородай.

По его словам, с каждым таким случаем пытаются бороться — иногда злоумышленников удаётся вычислить, но порой концы оказываются слишком хорошо спрятаны.

Часто аферисты действуют за пределами России, поэтому найти и остановить их непросто, считает Рожин. «Главное оружие против подобных схем — аккуратность и внимательность. Я уже делал посты, поставил, кого мог, в известность о том, что мошенничества есть. Другие авторы тоже писали об этом, надо поднимать эту тему», — говорит эксперт.

В своем сообщении Рожин напомнил читателям, что все актуальные сборы только на его канале, а в личные сообщения или комментарии информацию рассылают только мошенники.

«Если вам встретится в личных сообщениях, комментариях или где-то еще такое сообщение, то перед вами гарантировано мошенники. Будьте внимательны, «Служба безопасности» «банка» из Жмеринки не дремлет», — предостерегает он.

Рожин считает, что большинством таких псевдосборов ведут с территории Украины.

«По методике это похоже на украинцев, в стиле их пресловутых колл-центров. Массовость и однообразность говорит о том, что задействованы организованные большие группы», — полагает собеседник RT.

Предупреждён — значит вооружён

Чтобы деньги дошли по назначению, а не осели на счетах мошенников, надо соблюдать базовые правила, предупреждают эксперты. В частности, необходимо проверять информацию на официальных страницах и указанные в объявлении реквизиты. А также не стоит доверять объявлениям, которые пересылают личными сообщениями или размещают в комментариях.

«Предупреждён — значит вооружён, надо помогать только проверенным авторам на официальных страницах, где идут отчёты, а не давать деньги каким-то мутным личностям, выдающим себя за гуманитарщиков», — резюмирует Рожин.

Помимо этого, военкоры считают, что остановить мошенников можно, если сделать сборы централизованными, под контролем государства.

«Это низовая инициатива, которая одновременно подстёгивает государство. Как со СМА (спинально-мышечная атрофия, генетическое заболевание. — RT) было, сначала частные сборы шли, а теперь государство заметило и само принимает участие. Так и теперь, мы просим государство создать специальные гуманитарные центры. При этом важно, чтобы помощь была адресная. Не просто всё собиралось на складах, а потом закрытым образом распределилось, а чтобы люди знали, что они помогают конкретному подразделению, и всё дойдёт именно тем, кому они хотят помочь», — рассуждает Сладков.

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Александр Коц тоже считает, что единственный способ отсечь мошенников — передать все сборы под контроль государства.

«Во время Великой Отечественной войны, например, действовал Фонд обороны СССР — простые доярки и шахтёры там собирали на целые эскадрильи. Ничего постыдного в этом нет», — уверен военкор.