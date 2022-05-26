«Круг добра» закупил лекарств на более 30 млрд рублей для детей с тяжёлыми заболеваниями

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Председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко рассказал о работе организации.
«Круг добра» закупил лекарств на более 30 млрд рублей для детей с тяжёлыми заболеваниями
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  • © Marko Geber

«По поручению фонда «Круг добра» федеральное казённое учреждение при Минздраве центр планирования лекарственного обеспечения детей закупил зарегистрированных лекарственных препаратов на сумму 27,4 миллиарда рублей. Фонд самостоятельно закупил незарегистрированных лекарственных препаратов на сумму 3,4 миллиарда рублей», — сказал он во время отчёта о деятельности организации в Общественной палате. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, фонд совместно с Федеральной антимонопольной службой активно решали вопрос о снижении цен на некоторые лекарства.

Так, удалось закупить некоторые препараты на 60% дешевле первоначальной цены.

Ранее сообщалось, что экспертный совет фонда «Круг добра» включил в перечень заболеваний нейротрофический кератит и утвердил категории детей для незарегистрированного препарата «Оксервейт», применяемого при этом заболевании.

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