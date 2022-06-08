На удочке скидок: эксперты предупредили о новых схемах мошенников в сезон отпусков

Мошенники начали обманывать россиян, решивших провести отпуск в России или Абхазии. Жертв заманивают на фейковые сайты скидками и красивыми картинками, а оставляют без отдыха и денег. Какие способы обмана туристов появились за последнее время и как не попасться на удочку злоумышленников — в материале RT.

Из-за западных санкций многие россияне меняют привычные отпускные маршруты, отказавшись от поездок за границу. Но и в России спланировать отдых и забронировать отель стало сложнее после того, как прекратили работу некоторые сервисы-агрегаторы. Ситуацией быстро воспользовались мошенники.

«Самый частый случай, когда делают фиктивное турагентство. Сейчас также стали популярны продажи в несуществующие отели. Быстро собирают деньги, через несколько недель закрываются и исчезают», — рассказал RT председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

Как отметил эксперт, мошенники были всегда и везде, но детали схем быстро меняют, чтобы идти в ногу со временем: «Видят, что за границу уже никто не полетит, а отдыхать люди хотят, вот и предлагают дешёвый отдых на Алтае или в Абхазии, куда теперь все устремились».

«Туристические объекты не обнаружены»

Весной 2022 года на некоторых сервисах бронирования жилья появился аккаунт базы отдыха на Горном Алтае «Русский нордик». Постояльцев база завлекала красивыми фото современных домиков среди живописных гор и доступными ценами — всего 2,5 тыс. рублей в сутки по системе «всё включено».

При этом на разных сайтах и в соцсетях, где предлагали отдых на этом объекте, адрес различался. Где-то было «22 км от урочища Каракол и 50 км от села Элекмонар», где-то «Набережная улица, 41, Чемал, 2 км от центра», порой заказчикам просто скидывали координаты, заявив, что лагерь расположен в заповедной глуши, где «нет улиц, а только направления».

Местный гид Анна Поленникова обратила внимание на ряд нестыковок в объявлениях: от кардинальных различий в пейзажах на фото до того факта, что в последние годы в указанной местности вообще не открывались объекты гостиничной инфраструктуры. О своих подозрениях Анна написала в соцсетях. Опасения гида подтвердились: с начала мая по Алтаю начали кружить легковерные туристы со всей России, которые уже внесли предоплату от 50 до 100%. Семьи и компании зачастую знакомились друг с другом в ходе поисков и понимали, что их обманули. Фотографии красивых домиков злоумышленники просто скачали из интернета.

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В конце мая к делу подключились правоохранительные органы. В пресс-службе МВД по Республике Алтай сообщили порталу НГС, что выезжали по указанным адресам — «в результате туристические объекты не обнаружены». Теперь предприимчивых «бизнесменов», устроивших распродажу несуществующих номеров, ищут.

«Факты мошенничества в сфере туризма имели место всегда, но сейчас их больше ввиду введённых ограничений для россиян. Мошенники весьма оперативно реагируют и придумывают новые преступные схемы. Они понимают, что в целях экономии граждане весьма падки на низкие цены предложений на товары и услуги. Тем более что интернет и современные системы платежей позволяют сохранить анонимность», — рассказал RT адвокат Рамиль Гизатуллин.

«Глаз может замылиться»

Абхазия в этом сезоне становится одним из популярных направлений для отдыха. Но здесь тоже уже есть пострадавшие. Например, в конце мая в УВД Москвы по ЮВАО поступило заявление от 67-летней москвички, которая воспользовалась «горячим предложением» и заплатила 31,5 тыс. рублей за две путёвки в пансионат. Ей пришло подтверждение брони, но, когда она незадолго до поездки решила позвонить по телефону, указанному в ваучере, оказалось, что номер в сети не зарегистрирован. Сайт также оказался недоступен. Женщина полезла в интернет и выяснила, что сайт мошеннический, а от действий злоумышленников пострадали и другие люди. После этого она обратилась в правоохранительные органы. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Одним из излюбленных инструментов мошенников стала назойливая контекстная реклама. «У людей, которые думают об отдыхе, идёт вал соответствующей рекламы, глаз может замылиться. А тут вылезает фейковый сайт, где вдобавок большие скидки. Так людей и ловят на удочку», — пояснил Дмитрий Давыденко.

О том, что мошенники постоянно подстраивают схемы под туристический сезон, также говорят специалисты «Лаборатории Касперского». «Перед приближающимся сезоном отпусков они, как правило, переключают своё внимание в том числе на сегмент путешествий, поскольку в это время растёт спрос на туры и билеты, а бренды рассылают большое количество сообщений, в потоке которых проще затеряться», — пояснили RT в компании.

Legion-Media

Судя по статистике за предыдущие годы, речь может идти о тысячах фейковых порталов. Так, из 7680 сайтов, блокировку которых в 2020 году инициировал Банк России, подавляющее большинство (6256), как и годом ранее, составляли мошеннические сайты, маскирующиеся под продажу авиа- и железнодорожных билетов, p2p-переводы и обменники.

Внимание к деталям

Эксперты в сфере кибербезопасности выделяют несколько наиболее распространённых мошеннических схем, от которых страдают туристы. Во-первых, это сайты-двойники, имитирующие порталы известных авиаперевозчиков, билетных агрегаторов либо туркомпаний. На некоторых страницах даже предлагается пройти платную регистрацию на рейс или купить дополнительные услуги в полёте. Отличаться от оригинала они при этом могут буквально одной деталью.

«Мы рекомендуем пользователям присмотреться к адресу сайта перед тем, как вводить на нём личные или платёжные данные: если он отличается от оригинального даже на одну букву — это повод насторожиться. К тому же кнопки на таких сайтах, как правило, не работают, а в тексте могут встречаться ошибки и опечатки — на это тоже стоит обращать внимание», — предостерегают в «Лаборатории Касперского».

Второй способ нажиться на доверчивости туристов — создание полноценных сайтов отелей или турфирм. На таких порталах можно найти описания и фотографии номеров, а по контактному телефону ответит вежливый менеджер и объяснит, как внести предоплату. Вот только ни отеля, ни турфирмы не существует, о чём клиенты зачастую узнают слишком поздно.

Третья схема — продажа «специальных туров» (в основном через соцсети). Мошенники обещают провести или провезти по уникальному маршруту, показать эксклюзивные достопримечательности — и всё это по ценам ниже рынка, потому что якобы у организаторов туров «есть связи». Как правило, менеджер после того, как получит перевод на определённую сумму от клиента, блокирует его и исчезает с радаров. «Всё имеет свою разумную цену, и значительное её снижение должно вызывать подозрение», — отмечает Рамиль Гизатуллин.

Чтобы мошенники не испортили отпуск, эксперты советуют соблюдать элементарные правила цифровой гигиены: не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах. Перед покупкой тура или авиабилетов стоит потратить время и изучить отзывы о продавце. Кроме того, гражданам рекомендуют завести отдельную карту для онлайн-покупок и держать на ней небольшие суммы, а также установить суточные лимиты на снятие. «Нелишним будет установить защитное решение, которое заблокирует попытку перейти на фишинговый или скам-сайт», — добавили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».