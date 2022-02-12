Байкальский лёд и лавандовые поля: что посмотреть в сезонных путешествиях по России

Каждый год до пандемии тысячи туристов со всего мира слетались в Японию, чтобы понаблюдать за красивым, но недолгим цветением сакуры. Однако и в России немало мест и явлений, ради которых стоит преодолеть тысячи километров. О направлениях сезонных путешествий по России — в материале RT.

Полярное сияние

Наиболее доступное место в России, где можно увидеть это природное явление, — Кольский полуостров. Пик спроса на туры «В погоне за северным сиянием» приходится на Новый год. Сезон, когда можно наблюдать сияние: конец ноября — начало февраля. Это не значит, что явления нет в другое время года. Но лучше всего приезжать зимой, когда на Кольском полуострове очень короткий световой день и очень длинная ночь, что значительно расширяет возможности для наблюдения. А атмосферу севера дополняет снежный покров.

Полярное сияние на Кольском полуострове

Gettyimages.ru

© Jeff Dai/Stocktrek Images

Минимум, который нужен для того, чтобы поймать полярное сияние: перелёт до Мурманска, два дня проживания в городе и 5 тыс. рублей за экскурсию к тому месту, где солнечная активность и чистое небо позволят увидеть это чудо.

Как сообщили RT в Комитете по туризму Мурманской области, охоту за северным сиянием можно спланировать с любым из 64 официальных туроператоров региона.

Созерцание северного сияния может быть туром выходного дня — современные научные методы это позволяют.

«Чтобы поймать северное сияние, нам важно собрать несколько критериев: чистое небо, вспышки на солнце, скорость солнечного ветра и протонную плотность. Одним из основных источников, где мы смотрим активность, является норвежская обсерватория. Чистое небо мы ищем по местным метеостанциям. Перед тем как выехать на северное сияние, я сажусь и анализирую пять моделей со спутников, ищу окно в небе, определяю, в какое время оно будет, и принимаю решение, в каком направлении выдвигаться», — рассказал RT один руководителей турфирмы «Курс на север» Вячеслав Воробьёв.



Байкальский лёд

Озеро Байкал зимой покрывается льдом. И именно этот уникальный лёд, абсолютно прозрачный, местами с замёрзшими в нём пузырями, становится притягательным явлением для многочисленных туристов.

Как рассказал RT гид по байкальскому льду, руководитель туристического клуба MyWay и бывший сотрудник МЧС Сергей Завода, идеальное время для поездки на зимний Байкал — с начала февраля до начала марта.

Лёд на озере Байкал

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© Фото Сергея Заводы

Это связано с тем, что необходимо дождаться, когда лёд окончательно встанет, чтобы безопасно добраться на автомобиле до наиболее живописных мест озера: «До этого времени лёд ещё нестабилен. А с середины марта лёд начинает подтаивать. Так что именно в феврале и в первую декаду марта лёд крепкий, красивый, можно не бояться провалиться на машине».

Чтобы увидеть тот самый лёд с застывшими в нём пузырями, который так красиво смотрится на многочисленных фото, надо ехать на остров Ольхон.

«Микроклимат в районе острова Ольхон таков, что там мало осадков и 300 солнечных дней в году. При этом там довольно сильные ветра. Даже когда идёт снег, он не задерживается на льду. Именно поэтому там, в проливе, отделяющем остров от большого берега (его ещё называют малым морем), остаются огромные пространства чистого льда, где образуется так называемое зеркало — это и есть самый красивый байкальский лёд», — поясняет Завода. Он также рассказал, что красоту льду придают многочисленные трещины и метановые пузыри, которые в некоторых местах поднимаются со дна озера и застывают в причудливых рисунках.

Лёд на озере Байкал

Instagram

© Фото Сергея Заводы

Минимум, который нужно заложить по времени на такую поездку, — 4—5 дней. По цене (без учёта дороги до Иркутска) всё обойдётся минимум в 40 тыс. рублей.

Тюльпановые поля

В Калмыкии в апреле можно увидеть цветение тюльпанов. Программист Санджи Буваев, основатель портала «КалмыкияТур», созданного им по личной инициативе для продвижения родной республики, рассказал RT об этом явлении: «Дикие тюльпановые поля уникальны своими огромными размерами и тем, что находятся вдалеке от цивилизации. Именно поэтому они сохранились в нетронутом виде. Можно сказать, что там не ступала нога человека».

Сроки цветения зависят от интенсивности наступления весны. «Если весна побеждает зиму раньше, то тюльпаны цветут раньше. В среднем надо ориентироваться на середину апреля», — уточняет Санджи.

Цветение тюльпанов в калмыцкой степи

РИА Новости

© Григорий Сысоев

В республике этому явлению посвящён праздник — Фестиваль тюльпанов. У праздника нет фиксированной даты.

«В первые годы пытались сделать даты точно под цветение. — рассказывает Санджи Буваев. — Но потом решили, что для сохранности тюльпановых полей лучше сделать дату, независимую от цветения. Раньше, например, её утверждали только за 5-6 дней до начала фестиваля, наблюдая за тюльпанами. Сейчас стали определять без прогнозов. При таком подходе удалось решить вопрос с туристами, планирующими вылет заранее. Это позволяет им быть уверенными, что даже если с цветением они не застанут самый пик, то уж точно попадут на красочное праздничное зрелище Фестиваля тюльпанов. В 2022-м году предварительная дата — 23-24 апреля, но из-за пандемии правительство может сократить праздник до одного дня».

Цветение тюльпанов в калмыцкой степи

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Экскурсия обходится от 7500 до 12500 рублей за небольшую группу. Остальное каждый определяет для себя сам — класс перелёта до Элисты, «звёздность» гостиницы и продолжительность пребывания.

В ожидании начала цветения или же в оставшиеся после посещения тюльпановых полей дни, в Калмыкии можно посетить Розовое озеро, Священное дерево, поющие барханы, горящий источник, отведать вкусной калмыцкой кухни.





Цветение маральника на Алтае

Маральник цветёт каждый год. И каждый год покрытые розовым цветом горы Алтая привлекают всё больше туристов. Это один из самых популярных сезонных туров ещё и потому, что приходится на майские праздники. Период цветения этого растения, как сакуры в Японии, очень недолог. Ветер или осадки ускоряют опадение лепестков. Начало цветения, как и в случае с тюльпанами, может сдвигаться из-за тёплой или холодной погоды.

© Фото Армангуль Карыбаевой

Научное название маральника — рододендрон Ледебура. В среднем сезон цветения приходится на конец апреля — начало мая и длится около двух недель.

При этом, так же как и с сакурой, можно продлить период созерцания этого явления, если двигаться за цветущим маральником, но не как в случае с сакурой, с юга на север, а наоборот, с севера на юг.

Гид туроператора «Этнотур» Армангуль Карыбаева пояснила RT, что название «маральник» не имеет никакого отношения к оленям — маралам. У названия другая этимология: раньше в алтайском языке использовалось слово «марал» в значении «яркий, сочный».

Цветение маральника на Алтае

© Фото Армангуль Карыбаевой

Стоимость тура продолжительностью 5-7 дней составляет около 70 тыс. рублей, не считая перелёта до Горно-Алтайска. Гиды встречают туристов в аэропорту и везут туда, где уже началось цветение.

Цветущий Крым

Крым начинает раскрываться во всей красе уже в середине апреля, когда на полуострове расцветают персиковые и абрикосовые деревья. «В Крыму весна и лето — это череда красивейших локаций: середина апреля — персиковый цвет, середина мая — маковые поля, середина июня — лаванда. Три месяца подряд можно наблюдать пышущую красотой крымскую природу, — рассказал RT генеральный директор агентства Spring Solutions Алексей Фёдоров. — Цветение персиковых деревьев — это зрелище не менее впечатляющее, чем цветение сакуры в Японии. Одно время мы стали популяризировать это явление, приглашая в персиковые сады музыкантов симфонического оркестра, устраивая на пленэре концерты классической музыки. Была даже идея сделать праздник, посвящённый этому явлению».

© Фото Виталия Ерёменко

С середины мая, ближе к июню, в Крыму начинают расцветать маки. Наиболее яркие и насыщенные поля можно увидеть в районе Севастополя и в Бахчисарайском районе.

«Удивительно, что первые маки расцветают к 9 Мая, ко Дню Победы. Это очень символично. В Крыму есть даже такая легенда, что каждый алый цветок мака — это погибший во время войны солдат», — рассказал Фёдоров. Он также пояснил, что маки имеют свойство «блуждать», в связи с чем очень трудно назвать постоянную гарантированную локацию этих цветов с одинаковой густотой покрова от года к году. К тому же, цветение маков очень коротко. «Но зрелище это совершенно потрясающее — поля маков уходящие за горизонт. Только ради этого уже стоит приехать. Это надо видеть».

Маковые поля в Крыму

© Фото Виталия Ерёменко

Цветение лаванды, ставшее визитной карточкой Прованса, можно увидеть не только во Франции. Начинается и заканчивается цветение в июне. В Крыму есть лавандовые поля, которые существуют на полуострове очень давно.

Как пояснил Алексей Фёдоров, их широко начали выращивать ещё в Советском Союзе: «Первую лаванду посадили в Крыму около 200 лет назад в Никитском ботаническом саду, а в 30-х годах прошлого века начали выращивать массово. Сейчас эти поля находятся в разном состоянии. Есть облагороженные частные плантации лаванды, есть заброшенные».

Лавандовые поля. Село Тургеневка, Бахчисарайский район, Республика Крым

© Фото Анны Корниловой

С прошлого года на лавандовые поля стали возить организованные экскурсии. «Есть места, где ряды лаванды соседствуют с полями, где растёт рожь, пшеница, и это выглядит особенно потрясающе, когда за горизонт уходят ровные контрастные ряды полей», — рассказывает Алексей.

Цветение лотоса

Цветение лотоса начинается примерно с середины июля и длится до начала сентября. Самый пик приходится на начало августа. Увидеть лотосовые поля можно в дельте Волги, где перед впадением в Каспийское море река образует самую большую дельту в Европе.

Именно здесь находятся самые большие в мире естественные заросли лотоса каспийского (орехоносного). Уникальность места ещё и в том, что это самая северная точка, где растёт лотос.

Как рассказала RT начальник отдела развития и познавательного туризма Астраханского государственного заповедника Татьяна Гаврилова, существует несколько гипотез появления лотоса в дельте Волги: «По одной из них, лотос был занесён сюда птицами во время миграции. По другой его завезли в дельту кочующие калмыки. По третьей версии, лотос — абориген дельты Волги, сохранившийся здесь ещё с мелового периода».

Цветение лотоса в Астраханском биосферном заповеднике

© Фото Ф. Лашкова

Татьяна Гаврилова рассказала, что на территории Астраханского биосферного заповедника оборудована пешая экологическая тропа «Обретённая дельта»: «Эта экотропа, единственная на Нижней Волге, проложена таким образом, что её маршрут проходит и через каспийские джунгли галерейных лесов и лиан, и через лотосовую заросль, так что любой желающий может рассмотреть вблизи большие покрытые восковым налётом листья, колючие стебли и нежно-розовые лепестки этого волшебного цветка. В нашем заповеднике лотосы охраняют более ста лет, его заросли простираются на несколько гектаров, уходя за горизонт сплошным розовым ковром благоухающих цветов. Кроме того, посетители могут увидеть множество птиц, которые селятся здесь, в дельте Волги».

Она порекомендовала посетителям запастись питьевой водой, солнцезащитным кремом и головным убором, так как в это время в Астрахани очень жарко.

Экскурсия по экологической тропе

© Фото предоставлено Астраханским биосферным заповедником

Чтобы увидеть лотосовые поля, нужно прилететь в Астрахань минимум на две ночи. Как рассказала RT директор компании-туроператора «Спутник-Астрахань» Елена Некозырева, стоимость поездки к лотосам составит от 2300 до 3300 рублей, в зависимости от включённых услуг.

Дефицита для индивидуальных путешественников нет, а большим группам туристов Елена рекомендует забронировать тур заранее.

Таким образом, точкой прилёта становится Астрахань. Далее туристы одним днём следуют до баз отдыха, расположенных выше дельты, откуда рассаживаются по лодкам и следуют до цели своего путешествия — лотосовых полей.

Цветение лотоса в Астраханском биосферном заповеднике

© Фото Ф. Лашкова

Нерест нерки на Камчатке

С конца июля по середину августа в Курильском озере на Камчатке можно наблюдать так называемый «рунный ход» — наиболее массовое движение нерки на нерест.

«Эти лососи дают жизнь всему югу Камчатки. Ими кормятся медведи, лисицы, норки, выдры, белоплечие орланы и другие рыбоядные животные», — рассказала RT Дарья Паничева, начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника.

© Автор фото — Игорь Шпиленок

Экскурсии на Курильское озеро в Южно-Камчатский заказник возможны пешком из посёлка Озерновский. Как рассказала Яна Пчёлова, директор туристической компании Win&Travel, самым простым способом попасть на Курильское озеро является экскурсия на вертолёте из Петропавловска-Камчатского: «Гости летят в нерестовый период, посмотреть на процесс массового хода лосося на нерест — когда косяки ярко-красной нерки, мечущейся в будто кипящей воде, легко разглядеть уже из вертолёта — и на камчатских медведей, который приходят на берег озера в поисках лёгкой рыбной добычи. Само Курильское озеро — исключительное по красоте живописное место, обрамлённое вулканами. Экскурсии реализуются ежедневно, занимают 6-7 часов. Стоимость вертолётной экскурсии не менее 50 тыс. рублей с человека».

© Автор фото — Игорь Шпиленок

С учётом недостаточно широко развитой гостиничной инфраструктуры на Камчатке в высокий сезон существует дефицит номерного фонда. Желательно планировать поездку и делать брони задолго до поездки.

В общей сложности для одного человека поездка с посещением Курильского озера и других природных достопримечательностей Камчатки обойдётся в 150-170 тыс. рублей. Кроме Курильского озера можно посетить Долину гейзеров, действующие вулканы, Тихий океан, искупаться в горячих источниках, сплавиться по рекам и порыбачить.