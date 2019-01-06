«Россия и Китай для меня — уже полмира»: как Цзин Ли путешествует по Евразии на лошади

Россиянин китайского происхождения Цзин Ли в 2018 году совершил большое конное путешествие — третье за свою жизнь. Он побывал в городах, где проходил чемпионат мира по футболу. Первоначально Цзин Ли планировал пройти на лошади более пяти тысяч километров, однако затем путешествие пришлось сократить: у мужчины начала болеть нога. Однако сейчас Ли восстановился и готовит новую поездку: конную экспедицию из России в Монголию, а затем в Китай. О своих приключениях Цзин Ли рассказал в интервью RT.

Длительные конные путешествия, как известно, требуют от человека и лошади хорошей подготовки и выносливости. Сам Цзин Ли в полной мере обладает этими качествами, а вот идеальную для путешествия лошадь он смог найти не сразу. Подходящее животное он отыскал в Башкирии.

Первое конное путешествие из Башкирии через Забайкальск в Пекин было приурочено к летним Олимпийским играм 2008 года. За 17 месяцев путешественник преодолел около 9000 км, сменив по очереди трёх лошадей.

Второй маршрут длиной 3000 км Цзин Ли проложил из Пекина на восток, вдоль Великой Китайской стены.

Летом 2017 года путешественник выехал из Усть-Джегуты Карачаево-Черкесии и направился вверх по Волге. Он проехал по городам, принимавшим матчи чемпионата мира по футболу.

Также по теме Мы пойдём с конём: китаец отправился в путешествие на лошади по городам ЧМ-2018 Известный путешественник Цзин Ли отправился в конный поход, который продлится полгода. Его маршрут проходит через российские города, в...

— Кто или что так повлияло на вас, что вы переехали жить в Россию? Что стало решающим?

— Мне очень нравились русская музыка и, конечно, русская литература: Достоевский, Тургенев, Чехов. Когда я был студентом, я много читал.

— Вы изучали русский язык, читали на русском?

— Нет. Я начал изучать русский язык в 1993 году. До этого я читал их в переводе, на китайском. Мне нравились их чувства, их мысли. Самое большое впечатление на меня произвели «Братья Карамазовы». И ещё «Тихий Дон».

— Ваш поход по городам, принимавшим чемпионат мира, можно считать состоявшимся. Но чуть-чуть не хватило сил, чтобы завершить его. Что произошло?

— У меня начала очень болеть нога выше колена. Я не знаю точно, что случилось. Удара не было, я не падал. Но однажды лошадь испугалась грузовика и резко рванула с места. Она побежала очень быстро. После этого я почувствовал, что у меня сильно разболелась нога, я не мог сгибать колено, и было очень тяжело ходить. Любая неровность на земле отдавалась резкой болью в колене, даже трава.

— Какое путешествие вы планируете следующим? Сколько вы будете в пути?

— Россия, Монголия, Китай. Большая часть пути будет лежать через Сибирь. И по Сибири я много прошёл в мой первый конный поход. Но в Монголии я ещё ни разу не был на лошади. В этом путешествии я буду не один. Нас будет от трёх до шести человек и максимум девять лошадей. Мы будем ехать минимум год, может быть, полтора. На лошади ехать — не так, как на машине.

— Вы женаты? И вас не будет дома полтора года?

— Да. Я женат. Ну, вот так (смеётся).

Цзин Ли путешествует по миру на лошади

На встрече в Русском географическом обществе Цзин Ли рассказал, как у него родилась идея конных путешествий. Всё началось в 1983 году, когда он ещё студентом путешествовал с друзьями по Китаю на велосипедах. Путь лежал из его родного города Ухань на северо-запад Китая, в Урумчи.

«Мы проехали на велосипедах больше трёх тысяч километров за два с лишним месяца. На пути у нас был очень известный древний город Лоян. В давние времена он был столицей Китая, — вспоминает Ли. — Там есть храм и монастырь под названием «Белая лошадь». Рядом с ним туристы могут брать напрокат лошадей. До этого я ни разу не сидел в седле и решил попробовать. Не мог поверить, что это так тяжело. У меня болело всё тело. Раньше, когда я смотрел кино, всё казалось так легко и красиво. Но в тот момент я подумал, что никогда не смогу получать удовольствие от того, что нахожусь верхом на лошади».

Через год Цзин окончил институт и в сентябре 1984 года начал работать в библиотеке Шэньчжэньского университета. Там было много книг про путешествия, природу и лошадей. Цзин рассматривал красивые большие фотографии в этих изданиях. Его удивляло, что прежде он никогда не обращал внимания на то, сколько есть книг о лошадях.

1 января 1985 года Цзин принял решение отправиться в кругосветное путешествие верхом. И после этого работа в библиотеке стала казаться ему скучной.

«Я хотел выйти в мир на лошади, — вспоминает Цзин. — Мне не хватало языка. Для путешествия нужно хорошо знать английский. Я начал самостоятельно интенсивно изучать его. Через полтора года я почувствовал, что уже могу общаться с людьми. Вторая проблема была финансовая. В библиотеке зарплата ограничена. Я решил заниматься бизнесом, стал работать представителем в крупной компании. Через два года я заработал на год путешествия: лошадь, амуницию и всё необходимое».

Также по теме От Кавказа до Крайнего Севера: китаец продолжает путешествие по городам ЧМ на коне В апреле китаец Цзин Ли начал путешествие по России верхом на лошади. Он планирует добраться из Карачаево-Черкесии в Мурманск, заезжая...

План кругосветного путешествия был следующим: из Китая в СССР, затем в Европу, потом в Африку, оттуда в Австралию, далее в Южную и Северную Америку.

В путешествии Цзин Ли планировал провести пять лет. Но чем больше он продумывал детали пути, тем больше понимал, что ему не удастся решить визовый вопрос. Нужно было долго находиться на территории разных стран, нужны были разрешения на пересечение границ с животным.

«Я вдруг осознал, что даже если мне дадут визу на 3—4 месяца, этого мало. А ещё лошадь. Как это решать? — объясняет Ли. — Но терпеть было невозможно. Я бросил работу и поехал в Россию. Это было в 1990 году. Друг-китаист сделал мне приглашение, и я приехал в Москву. В Москве я понял, что английский мне мало помогает. Мне нужен был русский язык. А тут и распался СССР».

В итоге мужчина остался в России, где выучил русский язык и получил паспорт РФ.

По мнению Ли, во времена СССР в мире была другая, более спокойная ситуация, путешествовать было легче. А после началось очень много конфликтов: «Везде война — я понял, что не хочу рисковать жизнью».

«Мне повезло, что Россия такая большая страна, и Китай очень большой. Китай и Россия вместе — уже почти половина мира. Для меня достаточно. Поэтому я решил совершить путешествие на лошади из России в Китай. Можно сказать, я прошёл через весь континент Евразия. И есть уникальное место на планете — Сибирь. Она захватывает меня. У меня было сильное желание проехать через Сибирь», — рассказывает путешественник.

Свою первую лошадь Цзин Ли нашёл в селе Кисак-Каин, Башкирия. Он выяснил, что башкирская порода идеально подойдёт под его задачи, это очень сильная и крепкая лошадь.

Первым конным путешествием стала поездка в Воткинск — город в Удмуртии, где родился Чайковский. Цзин очень любит музыку этого великого русского композитора и поехал туда как за благословением.

«Есть разные боги, — привёл сравнение китаец. — А для меня Чайковский как бог. Поэтому мне казалось, что если я попаду туда, то это принесёт мне удачу в будущем. Через 5—7 дней пути конь стал приветствовать меня по утрам, кричать, как будто здороваться со мной. Я понял, что он меня принял, что он меня зовёт. Я был счастлив».

Затем было большое путешествие в Китай в 2008 году, когда в Пекине проводились Олимпийские игры. Ещё спустя 10 лет был похожий поход по России, приуроченный к чемпионату мира по футболу.

«Была идея пройти от Сочи до Москвы, с заходом в разные города, ехать на лошади вдоль Волги, — рассказал Цзин RT. — Река в нашей истории играет очень важную роль. И в России Волга — это река-мать. Она соединила разные народы. У неё тоже такая роль в истории».

Путешественник планировал начать поездку из Сочи, однако там не нашлось подходящих лошадей. Ближайшее подходящее по маршруту место было в Карачаево-Черкесии. Местный коннозаводчик Хасан даже подарил лошадь необычному гостю.

«Я очень полюбил Кавказ. Теперь я понимаю, почему все хотят отдыхать в Сочи. В Сочи мне хотелось петь песни. Для меня это важно. Если в путешествии хочется петь песни, значит, путешествие получилось», — отмечает Цзин Ли.