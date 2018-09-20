Выпущенная Путиным на волю в Оренбуржье лошадь Пржевальского родила жеребёнка

Лошадь Пржевальского, выпущенная два года назад президентом России Владимиром Путиным из загона в основную часть заповедника «Оренбургский», родила жеребёнка. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедников Оренбуржья».

Отмечается, что жеребёнок родился ранним утром 18 сентября в первой из завезённых в центр групп лошадей.

«Это гаремная группа, которую выпускал на территорию заповедника президент России Владимир Путин, осуществив первый в мире «мягкий» управляемый выпуск лошадей Пржевальского на волю. Мать новорождённого жеребёнка Лаванда — та самая любопытная кобыла, которая первой вышла из загона во время выпуска 3 октября 2016 года», — говорится в сообщении.

При встрече с людьми кобыла и жеребёнок бодро шли в составе своей семейной группы, сообщили в пресс-службе. По всем признакам оба чувствуют себя хорошо, примерный вес малыша составляет 25—30 кг.

Жеребёнку дали сарматское имя Азарм, что в переводе означает «направляющая десница».

В 2016 году Путин посетил заповедник «Оренбургский» и выпустил из загона в степь шесть лошадей.