Юристы предупредили о рисках при съёме жилья у частников на курортах России

Короткая ссылка
На курортах России из-за подорожания жилья в гостиничном секторе на 15—20% вырос спрос на аренду комнат и квартир. На этом фоне растёт и число случаев, когда туристов обманывают с жильём. Юристы рассказали, как не стать жертвой мошенников.
Юристы предупредили о рисках при съёме жилья у частников на курортах России
  • РИА Новости

Как пишет Life.ru, при онлайн-бронировании турист порой видит в объявлении красивые фотографии ухоженного жилья, а по факту обнаруживает хрущёвку с ободранными стенами, потому что прежний вариант якобы уже сняли.

После подписания договора и получения денег за неприглядное жильё, на которое турист был вынужден согласиться, мошенники исчезают, а позднее в квартиру приходят другие люди с таким же подписанным договором на руках.

В связи с этим эксперты советуют не соглашаться на замену жилья, а договор об аренде подписывать только с владельцем недвижимости, ознакомившись с его персональными данными и документами на квартиру.

«На мой взгляд, при аренде у частных лиц производить какую-либо оплату до того, как лично проведён осмотр недвижимости, категорически не стоит», — предупредил старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.

Как отмечается в материале, в целом туристам не стоит арендовать жильё с помощью непопулярных ресурсов, оплачивать жильё заранее. При этом рекомендуется смотреть на сроки размещения объявлений — хорошие предложения разбирают быстро.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить