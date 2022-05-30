Юристы предупредили о рисках при съёме жилья у частников на курортах России
- РИА Новости
Как пишет Life.ru, при онлайн-бронировании турист порой видит в объявлении красивые фотографии ухоженного жилья, а по факту обнаруживает хрущёвку с ободранными стенами, потому что прежний вариант якобы уже сняли.
После подписания договора и получения денег за неприглядное жильё, на которое турист был вынужден согласиться, мошенники исчезают, а позднее в квартиру приходят другие люди с таким же подписанным договором на руках.
В связи с этим эксперты советуют не соглашаться на замену жилья, а договор об аренде подписывать только с владельцем недвижимости, ознакомившись с его персональными данными и документами на квартиру.
«На мой взгляд, при аренде у частных лиц производить какую-либо оплату до того, как лично проведён осмотр недвижимости, категорически не стоит», — предупредил старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.
Как отмечается в материале, в целом туристам не стоит арендовать жильё с помощью непопулярных ресурсов, оплачивать жильё заранее. При этом рекомендуется смотреть на сроки размещения объявлений — хорошие предложения разбирают быстро.
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