«В России есть локации, которым нет альтернативы за рубежом»: эксперты туротрасли — о начале летнего сезона

В России есть уникальные туристические локации и регионы, которым нет альтернативы за рубежом. Об этом в интервью RT рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Также эксперт напомнил, что государство субсидирует чартерные перевозки, что позволяет россиянам посещать различные регионы страны по более выгодным ценам. Кроме того, активно развивается механизм организации авторских туров и пеших походов. Со своей стороны, вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с RT отметил, что к настоящему времени поток зарубежных туристов снизился, что даёт россиянам возможность активнее путешествовать по стране. В частности, по словам Барзыкина, этим летом россиянам стоит обратить внимание на речные круизы.

— Илья Геннадьевич, какие российские направления являются альтернативой зарубежным курортам?

— Все российские направления в некотором смысле альтернатива зарубежным. Например, Санкт-Петербург, Калининград — альтернатива европейским городам с точки зрения архитектуры и различных достопримечательностей.

В России есть тёплое черноморское побережье, которое является конкурентом морским зарубежным курортам, горнолыжные курорты, Красная Поляна. Поэтому я бы даже сказал, что у нас есть такие локации и регионы, которые уникальны и которым нет альтернативы за рубежом.

У нас есть уникальная Мурманская область со своими территориями Заполярья, Байкал, Алтай, та же Камчатка, которая абсолютно уникальна и безальтернативна.

— Какое значение туризм приобретает для регионального развития?

— Огромная перспектива и море работы впереди, потому что, к сожалению, долгие годы наш внутренний туризм не развивался. В последние годы всё перезапустилось, пошла большая работа и на уровне правительства, и на уровне инвесторов. Запущен национальный проект по развитию туризма, созданы очень хорошие условия для привлечения инвесторов, в частности условия по субсидированию процентной ставки для кредитования инвесторов, для строительства новых средств размещения.

В ближайшей перспективе внутренний туризм должен иметь весомую долю в ВВП страны. Мы знаем, что в передовых государствах доход от туризма значительный, в некоторых странах он превалирующий, у нас это пока не так, но мы активно в этом направлении движемся вперёд.

Что касается текущей ситуации, в туризме задействуется огромное количество рабочих мест: помимо того что люди трудятся непосредственно в туриндустрии, туризм обладает огромным мультипликативным эффектом. Одно рабочее место в туризме формирует ещё шесть рабочих мест в смежных отраслях. Поэтому развитие туризма играет огромную роль и для регионального развития, и для региональных бюджетов, для государства в целом.

— Разрабатываются ли новые маршруты по внутренним направлениям? Если да, то какие?



— Работа идёт на абсолютно разных уровнях. На уровне государства идёт субсидирование чартерной перевозки для организации пакетных предложений крупными российскими туроператорами. Сейчас российские туроператоры используют зарубежную практику и формируют на территории страны чартерные маршруты по большому количеству направлений, начиная с Дальнего Востока, заканчивая Казанью, включая Бурятию, Алтай, — целая линейка предложений. В неё активно включаются туроператоры, есть весомая поддержка государства, поскольку оно субсидирует до 50% стоимости организации этих чартерных перевозок, что непременно сказывается на цене предложения.

Вторая история — это возможность участия в туризме малого бизнеса. Мы видим, что большое количество людей участвуют в формировании авторских туров, их количество растёт. Люди организуют пешие экскурсии по городам, различные туры и походы по уникальным местам, например в Алтайском крае, на Камчатке... Туризм очень многогранен, очень разнообразен, и здесь есть огромная возможность применения усилий.

Остров Патмос на реке Катунь, Республика Алтай

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— Насколько активно россияне используют программу туристического кешбэка?

— Что касается туристического кешбэка, то это самая эффективная мера поддержки, которая когда-либо применялась в отношении российского туризма. Весь рынок её очень высоко оценил, и мы видели активное включение бизнеса в эту программу. Она пользуется огромной популярностью у самих туристов. Причём уникальность этой программы в том, что она абсолютно универсальна, её можно использовать для различных задач, в зависимости от того, какая цель, какая потребность сейчас существует.

Базово это решение Ростуризм применял для стимулирования поездок россиян на российские курорты в период низкого сезона, и с каждым этапом её популярность росла и количество участников прибавлялось. Сейчас лето, программа взрослого кешбэка уже закончилась, мы ждём осеннего этапа — он начнётся в октябре.

— Какие направления внутри России вы могли бы посоветовать для бюджетного и интересного отдыха?

— Я руководствуюсь правилом, что популярное и востребованное дешёвым не бывает. Для того чтобы сэкономить или получить какую-то выгоду, надо действовать против основного потока. У нас есть направления, которые сейчас показывают некое снижение динамики спроса, а надо понимать, что важна не себестоимость, как многим кажется, а именно спрос.

Сейчас можно отдохнуть с хорошим уровнем качества и сервиса, но при этом дешевле, чем, например, в прошлом году, и самым ярким представителем такого направления в этом году является Крым. По нашим данным, отдых в Крыму сейчас дешевле, чем в прошлом году.

Такое же направление — Москва, поэтому для жителей России, не проживающих в столице, город очень привлекателен по цене. В Москве огромное количество мероприятий и мест, которые стоило бы посетить, провести здесь несколько дней, мне кажется, огромное удовольствие. При этом сейчас разместиться в Москве в пятизвёздочном отеле можно дешевле, чем, например, в трёхзвёздочном в Калининграде.

Кроме того, помимо традиционных направлений, куда люди всегда предпочитали ехать, мы знаем, что 80% наших сограждан предпочитают отдыхать на море. Но мы сейчас видим значительную тенденцию к расширению географии турпоездок, есть явные лидеры направлений, куда сейчас устремились взгляды наших туристов.

На первое место я бы поставил направление Северного Кавказа. У нас огромный спрос на Дагестан, на Чечню — это новые лидеры. Они, конечно, не способны в абсолютных цифрах конкурировать с тем же Краснодарским краем, но по причине нехватки достаточного количества средств размещения в моменте, с точки зрения спроса, они, конечно, растут больше всего. Я бы ещё обозначил Башкирию, Алтай, ну и Дальний Восток сейчас на пике популярности.

— Требуются ли внутри России ПЦР-тесты и сертификаты?

— Сейчас для того, чтобы размещаться в гостиницах, никаких ограничений уже нет, поэтому можно ехать спокойно отдыхать, не задумываясь о том, что ещё год назад нас беспокоило. Здесь без ограничений.

Сулакский каньон, Республика Дагестан

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«Здравницы заполняются очень хорошо»

— Юрий Александрович, по вашему мнению, какие направления для отдыха в России сейчас самые популярные?

― Только речных маршрутов у нас более 1 тыс. Их востребованность высокая: это и традиционные круизы по Волге, и экспедиционные маршруты по Енисею, Байкалу. Раньше подобные маршруты были популярны среди наших гостей из-за рубежа, сейчас их гораздо меньше, значит, и мы можем вкусить. С 1 мая стартовал туристический поезд из Москвы по регионам Северного Кавказа и юга России. Все регионы интересны, но, конечно, популярны черноморское побережье, рекреационные туры в Краснодарский край, Республику Крым.

Круизный лайнер на Волге возле Тольятти

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― Как изменилась ситуация после временного закрытия аэропортов на юге России?

― Известно, что 11 аэропортов приостановили приём туристов, прежде всего это Симферополь, Анапа, Краснодар, Геленджик. Но работают аэропорты в Сочи, Минеральных Водах — там принимают туристов в объёмах, которые сравнимы с прошлым годом и которые выше показателей доковидного 2019-го.

Ситуация компенсируется за счёт дополнительных поездов, но 30% путешественников ранее прибывали в Крым самолётами, полностью заменить их невозможно.

Также с 1 июня будут запущены автобусные чартеры, в том числе до Крыма. Автобусы Москва — Крым будут ходить дважды в неделю, по средам и субботам. Время в пути составит от 22 до 25 часов.

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― Какой отдых предпочитают россияне? Наметились ли какие-то новые тенденции?

― Учитывая специфику географического положения, погодных условий, конечно, это пляжный, рекреационный отдых на море. Но растёт популярность

экстремального и автомобильного отдыха. Россия и её регионы могут предложить любые виды туризма, но в основном, конечно, рекреативные, оздоровительные — к этому нас подтолкнула и постковидная ситуация, поэтому здравницы заполняются очень хорошо.

― Кто из иностранцев чаще всего посещает Россию сейчас?

― Сейчас в основном это наши соседи по СНГ. Поток туристов из дальнего зарубежья послековидная ситуация значительно ограничила, а события последних месяцев ещё больше, поэтому надеемся только на перспективу.