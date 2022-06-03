«В России есть локации, которым нет альтернативы за рубежом»: эксперты туротрасли — о начале летнего сезона
- Вид на море, Крым
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— Илья Геннадьевич, какие российские направления являются альтернативой зарубежным курортам?
— Все российские направления в некотором смысле альтернатива зарубежным. Например, Санкт-Петербург, Калининград — альтернатива европейским городам с точки зрения архитектуры и различных достопримечательностей.
В России есть тёплое черноморское побережье, которое является конкурентом морским зарубежным курортам, горнолыжные курорты, Красная Поляна. Поэтому я бы даже сказал, что у нас есть такие локации и регионы, которые уникальны и которым нет альтернативы за рубежом.
У нас есть уникальная Мурманская область со своими территориями Заполярья, Байкал, Алтай, та же Камчатка, которая абсолютно уникальна и безальтернативна.
— Какое значение туризм приобретает для регионального развития?
— Огромная перспектива и море работы впереди, потому что, к сожалению, долгие годы наш внутренний туризм не развивался. В последние годы всё перезапустилось, пошла большая работа и на уровне правительства, и на уровне инвесторов. Запущен национальный проект по развитию туризма, созданы очень хорошие условия для привлечения инвесторов, в частности условия по субсидированию процентной ставки для кредитования инвесторов, для строительства новых средств размещения.
В ближайшей перспективе внутренний туризм должен иметь весомую долю в ВВП страны. Мы знаем, что в передовых государствах доход от туризма значительный, в некоторых странах он превалирующий, у нас это пока не так, но мы активно в этом направлении движемся вперёд.
Что касается текущей ситуации, в туризме задействуется огромное количество рабочих мест: помимо того что люди трудятся непосредственно в туриндустрии, туризм обладает огромным мультипликативным эффектом. Одно рабочее место в туризме формирует ещё шесть рабочих мест в смежных отраслях. Поэтому развитие туризма играет огромную роль и для регионального развития, и для региональных бюджетов, для государства в целом.
— Разрабатываются ли новые маршруты по внутренним направлениям? Если да, то какие?
— Работа идёт на абсолютно разных уровнях. На уровне государства идёт субсидирование чартерной перевозки для организации пакетных предложений крупными российскими туроператорами. Сейчас российские туроператоры используют зарубежную практику и формируют на территории страны чартерные маршруты по большому количеству направлений, начиная с Дальнего Востока, заканчивая Казанью, включая Бурятию, Алтай, — целая линейка предложений. В неё активно включаются туроператоры, есть весомая поддержка государства, поскольку оно субсидирует до 50% стоимости организации этих чартерных перевозок, что непременно сказывается на цене предложения.
Вторая история — это возможность участия в туризме малого бизнеса. Мы видим, что большое количество людей участвуют в формировании авторских туров, их количество растёт. Люди организуют пешие экскурсии по городам, различные туры и походы по уникальным местам, например в Алтайском крае, на Камчатке... Туризм очень многогранен, очень разнообразен, и здесь есть огромная возможность применения усилий.
- Остров Патмос на реке Катунь, Республика Алтай
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— Насколько активно россияне используют программу туристического кешбэка?
— Что касается туристического кешбэка, то это самая эффективная мера поддержки, которая когда-либо применялась в отношении российского туризма. Весь рынок её очень высоко оценил, и мы видели активное включение бизнеса в эту программу. Она пользуется огромной популярностью у самих туристов. Причём уникальность этой программы в том, что она абсолютно универсальна, её можно использовать для различных задач, в зависимости от того, какая цель, какая потребность сейчас существует.
Базово это решение Ростуризм применял для стимулирования поездок россиян на российские курорты в период низкого сезона, и с каждым этапом её популярность росла и количество участников прибавлялось. Сейчас лето, программа взрослого кешбэка уже закончилась, мы ждём осеннего этапа — он начнётся в октябре.
— Какие направления внутри России вы могли бы посоветовать для бюджетного и интересного отдыха?
— Я руководствуюсь правилом, что популярное и востребованное дешёвым не бывает. Для того чтобы сэкономить или получить какую-то выгоду, надо действовать против основного потока. У нас есть направления, которые сейчас показывают некое снижение динамики спроса, а надо понимать, что важна не себестоимость, как многим кажется, а именно спрос.
Сейчас можно отдохнуть с хорошим уровнем качества и сервиса, но при этом дешевле, чем, например, в прошлом году, и самым ярким представителем такого направления в этом году является Крым. По нашим данным, отдых в Крыму сейчас дешевле, чем в прошлом году.
Такое же направление — Москва, поэтому для жителей России, не проживающих в столице, город очень привлекателен по цене. В Москве огромное количество мероприятий и мест, которые стоило бы посетить, провести здесь несколько дней, мне кажется, огромное удовольствие. При этом сейчас разместиться в Москве в пятизвёздочном отеле можно дешевле, чем, например, в трёхзвёздочном в Калининграде.
Кроме того, помимо традиционных направлений, куда люди всегда предпочитали ехать, мы знаем, что 80% наших сограждан предпочитают отдыхать на море. Но мы сейчас видим значительную тенденцию к расширению географии турпоездок, есть явные лидеры направлений, куда сейчас устремились взгляды наших туристов.
На первое место я бы поставил направление Северного Кавказа. У нас огромный спрос на Дагестан, на Чечню — это новые лидеры. Они, конечно, не способны в абсолютных цифрах конкурировать с тем же Краснодарским краем, но по причине нехватки достаточного количества средств размещения в моменте, с точки зрения спроса, они, конечно, растут больше всего. Я бы ещё обозначил Башкирию, Алтай, ну и Дальний Восток сейчас на пике популярности.
— Требуются ли внутри России ПЦР-тесты и сертификаты?
— Сейчас для того, чтобы размещаться в гостиницах, никаких ограничений уже нет, поэтому можно ехать спокойно отдыхать, не задумываясь о том, что ещё год назад нас беспокоило. Здесь без ограничений.
- Сулакский каньон, Республика Дагестан
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«Здравницы заполняются очень хорошо»
— Юрий Александрович, по вашему мнению, какие направления для отдыха в России сейчас самые популярные?
― Только речных маршрутов у нас более 1 тыс. Их востребованность высокая: это и традиционные круизы по Волге, и экспедиционные маршруты по Енисею, Байкалу. Раньше подобные маршруты были популярны среди наших гостей из-за рубежа, сейчас их гораздо меньше, значит, и мы можем вкусить. С 1 мая стартовал туристический поезд из Москвы по регионам Северного Кавказа и юга России. Все регионы интересны, но, конечно, популярны черноморское побережье, рекреационные туры в Краснодарский край, Республику Крым.
- Круизный лайнер на Волге возле Тольятти
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― Как изменилась ситуация после временного закрытия аэропортов на юге России?
― Известно, что 11 аэропортов приостановили приём туристов, прежде всего это Симферополь, Анапа, Краснодар, Геленджик. Но работают аэропорты в Сочи, Минеральных Водах — там принимают туристов в объёмах, которые сравнимы с прошлым годом и которые выше показателей доковидного 2019-го.
Ситуация компенсируется за счёт дополнительных поездов, но 30% путешественников ранее прибывали в Крым самолётами, полностью заменить их невозможно.
Также с 1 июня будут запущены автобусные чартеры, в том числе до Крыма. Автобусы Москва — Крым будут ходить дважды в неделю, по средам и субботам. Время в пути составит от 22 до 25 часов.
― Какой отдых предпочитают россияне? Наметились ли какие-то новые тенденции?
― Учитывая специфику географического положения, погодных условий, конечно, это пляжный, рекреационный отдых на море. Но растёт популярность
экстремального и автомобильного отдыха. Россия и её регионы могут предложить любые виды туризма, но в основном, конечно, рекреативные, оздоровительные — к этому нас подтолкнула и постковидная ситуация, поэтому здравницы заполняются очень хорошо.
― Кто из иностранцев чаще всего посещает Россию сейчас?
― Сейчас в основном это наши соседи по СНГ. Поток туристов из дальнего зарубежья послековидная ситуация значительно ограничила, а события последних месяцев ещё больше, поэтому надеемся только на перспективу.