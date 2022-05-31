В Альянсе туристических агентств напомнили о направлениях, открытых для россиян

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян напомнил о направлениях, открытых для россиян.

«Что касается европейской части России, выбор широчайший. Из Москвы есть прямые рейсы и на Мальдивы, и в Сербию, и на Шри-Ланку. Сейчас люди летают в Сочи, уже маленькими самолётами разлетаются в Турцию, Египет, Арабские Эмираты», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, также есть прямые рейсы в Израиль и Катар.

Кроме того, отметил Мкртчян, из Москвы летает рейс в Сербию.

«Россияне добираются в Европу только через пересадки в Дубае или Стамбуле», — добавил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.